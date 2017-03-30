В поисках стабильности

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

В эфире очередной выпуск «Диванной политики», который мы начнем по-весеннему… со стихов. И повод тому вполне подходящий: протестная акция, которая состоялась в минувшие выходные по всей России. Псков в этом смысле не стал исключением – под стены легендарного кинотеатра «Октябрь» пришли около сотни горожан, которые таким образом решили выразить свое отношение к засилью коррупции. Организатором и вдохновителем манифестаций стала, как мы уже сообщали, секта «свидетелей Алексея Навального», а своеобразным катализатором протестных действий - фильм, где шершавым языком плаката было рассказано о гидре коррупции, которая на этот раз поразила премьер-министра страны г-на Медведева. Об уровне доказательной базы этого обличительного документа мы уже говорили и повторяться не будем, но… не все владеют всепобеждающей конспирологической теорией, которая является главным оружием нашей диванной партии, поэтому электорат с чистым сердцем отправился возмущаться и протестовать. Не при немцах, не прикажешь…

Дабавим, что свое несогласие с коррупцией в высших эшелонах власти высказали жители еще семидесяти городов России, включая обе столицы. Кое-где, местные власти оказались поумнее да похитрее, поэтому там акции согласовали, и они прошли в целом мирно. В Петербурге имел место конфликт с полицией. Нечто подобное наблюдалось и в Москве, где по данным портала «ОВД-информ», в отделения были доставлены более тысячи манифестантов. В Пскове в полицию препроводили семерых, в том и организатора акции г-на Чернова. Попал под раздачу гражданский активист Алексей Малов, который выйдя из кутузки, кажется, с некоторой долей недоумения отметил, что полиция вела себя по отношению к задержанным в высшей степени корректно. Впрочем, мы тут сугубо о поэзии, поэтому – стих!

Послушайте, ребята,

Что вам расскажет дед.

Земля наша богата,

Порядка в ней лишь нет...

Эти строчки, написанные, аж, в 1868 году небезызвестным в то время поэтом-сатириком Алексеем Толстым давно стали эпиграфом для всех последующих поколений резонеров. «Новые песни придумала жизнь», и теперь вместо поэтической классики мы перешли на цитаты из фильмов. Самой подходящей в этом случае можно считать реплику из оскароносной «Москвы, которая слезам не верит» - «стабильности нет». Почему? – тут уже мнения аналитиков расходятся. Те, кто поближе к власти, винят во всем Навального. Его сторонники, напротив, преподносят его нам, как некого чудо-богатыря, который вышел один в поле чистое, чтобы сразиться с Тугарином Змеевичем. Выйти-то вышел, но как-то странно. Политической партии за ним нет, серьезной программы тоже нет, кроме кликов «долой!». Адекватных сторонников рядом с ним тоже нет – девочки, которые обслуживают его медийные запросы, не в счет. Зато есть, думаю, миллионы «зелени», которыми его поддерживают те, кто заинтересован в том, чтобы этой самой стабильности не было. Полагаю, что пройдет время и спонсоров этой митинговщины мы узнаем. Тем не менее, одного, пусть и раскрученного резонера маловато, чтобы эту самую стабильность порушить. И тут на авансцену выходит сама власть, потому что именно она и есть, по мнению наших диванных экспертов, главная причина разброда и шатания в обществе. Не полезем в столицу – Бог с ней, потому что это даже и не Россия вовсе, поэтому возьмем для примера Псковскую область. Кто подготовил и запустил один из главных раздражителей общественного спокойствия под названием «общедомовые расходы»? Не г-н Навальный придумал этот документ, который продолжает раздражать людей хуже мартовского кота. Зачем все это сделано? – вопрос к чиновникам, хотя ларчик открывается просто: потребленные ресурсы рассчитываются по общедомовому счетчику, а управляющая компания выставляет собственникам счет ОДН по нормативу, при этом всю разницу забирая себе. Кто остается крайним в этом коммунальном распиле? Угадайте с трех раз… И потом изобретатели этого «относительно честного отъема денег» продолжают рассказывать сказки, что все «лишнее» будет потрачено на содержание дома. Если бы так и было, то в подъездах уже давно пол с шампунем мыли и фикусы цвели. При этом никакие депутаты, партии остаются в стороне, хотя рецепт выхода из тупика прост: собрание собственников постановляет, как нужно рассчитывать ресурс - и все! Управляющая компания не истина в последней инстанции, а наемный субъект. Пока ее не щелкнули дружно по носу, она его и задирает. Как собственники сами все поймут, они перестанут толпой ходить на разного рода протестные акции.

Продолжаем… В День смеха садоводы областного центра предлагают на «четырех углах» хором «посмеяться» над постановлением (от 26.22.2016 г.) о повышении кадастровой стоимости земель сельхозначения. В областных профсоюзах, которые выступают организаторами этого протестного митинга, называют документ результатом «систематической некомпетентности власти и чиновников». Или творцы этого манускрипта на самом деле полагали, что граждане, живущие от зарплаты до зарплаты, смогут вытащить из кармана - за здорово живешь! - несколько десятков тысяч (в каждом случае по-разному) и пополнить, таким образом, областной бюджет? К слову, этот конкретный случай еще раз подтверждает, что мы - единственная страна в мире, где в условиях кризиса налоги повышаются. Если бы областная верхушка на самом деле озаботилась благосостоянием своих земляков, то она бы поступила наоборот, но - где наша не продала? – и налоговую планку вздернули до немыслимых высот, что и вызвало возмущение людей. Спрашивается: кто раскачивает лодку? Теперь профсоюзники, общественные организации «Дети войны», «Союз пенсионеров» намерены прийти в городской гайд-парк и высказать в слух всё, что они считают нужным. Пообещали присоединиться к ним и коммунисты. Полагаю, что еще граждан возмущает и такой момент… В свое время, когда государство нарезало частникам заветные сотки, оно ведь выделяло не густопсовый чернозем, а пустошь – чахлые, по большей части, заболоченные суглинки в надежде на то, что псковитяне сумеют их осушить, облагородить – вдохнуть в заброшенные земли новую жизнь. И в самом деле, осушили, облагородили, вдохнули, провели дороги, свет. Выражаясь, словами классика - создали прибавочную стоимость земель, которую они не без основания теперь считают своей. Но не тут-то было! Потому что пришли узкие специалисты (как они сами считают) в области сельского хозяйства и решили отнять то, что в свое время страна скинула гражданам по принципу «возьми, боже, что нам негоже». Добавила пролетарского гнева и компания, которая проводила кадастровую оценку. Такое впечатление, что она определяла заоблачную стоимость угодий по… газетным объявлениям о продаже этих участков. Вопрос - выезжали эти специалисты на место? – кажется, никого во властных кабинетах не интересует. Умельцы оценили удаленность делянки от административных центров, отсутствие канализации, других удобств, а потом назначили заоблачную цену чужой собственности. Немаловажная деталь… В списке тех, кто попал под это постановление, оказались 104 субъекта. На самом деле их значительно больше. Откуда у борцов с социальной несправедливостью из областной администрации такая избирательность? «Огласите весь список, пжалуста», и объясните гражданам, какие мотивы двигали одних включать, а других - выключать. Тут дело принципа!

К этому перечню претензий можно добавить антинародные и антисоциальные законы по монетизации льгот, которые были приняты в 2015-16 годах. А ведь именно они гонят педагогов, работников детских садов, медиков на протестные пикеты, чтобы противостоять вранью о том, что учителя, якобы, получают в среднем по области больше двадцати тысяч, а врачи уже за тридцатку. Есть и еще один раздражитель – кризис. Нам постоянно рассказывают про него, призывают смириться с его последствиями, затягивают пояса, но при этом сами «сказители» не намерены с ним считаться, и живут припеваючи. Недавно общался с местным олигархом (по жизни) и депутатом (по статусу). В заботе о нуждах народных он горько сетовал на то, что очень трудно найти деньги в регионе - и будет тысячу раз проклят тот популист, который призывает поднять зарплату бюджетникам. «Цена вопроса» для областного бюджета - чуть более 600 млн рублей. К слову, региональная Счетная палата тут днями нашла нарушений на миллиард (!) рублей, которые были «потеряны» в 2016 году в части недостоверной бухгалтерской отчетности. Полагаем, что найти деньги не проблема – было бы желание. Возвращаясь к парламентарию, скажу, что в его словах, наверное, был резон, но я все смотрел на его часы и не мог оторваться – на эти «котлы» можно было купить чуть ли не всю Псковскую область, если бы его интересовала помойка. Между тем граждане по привычке продолжают ругать чиновников, хотя (если разобраться) в рамках системы последние и ведут себя вполне адекватно. Одна беда: система кроме постоянного закручивания гаек ничего не предлагает. В этом вся проблема! Может быть, поэтому так сейчас стал востребован «самый большой друг детей и физкультурников» – товарищ Сталин? Уже не одни коммунисты таскают его на своих плакатах, возникает он в самых разных и порой неожиданных местах, но вовсе не потому, что стране нужен кровавый тиран и диктатор. Нет… В России, который год живущей в условиях кризиса, вызрел общественный запрос на нестяжателя, который бы, оказавшись, в руководящем кресле не начал бы первым делом раздавать лакомые куски и подряды друзьям и родственникам, приобретать недвижимость за бугром, а как герой уже порядком подзабытого советского фильма «Председатель» постарался бы сделать жизнь своих колхозников, не хочу сказать зажиточной (так не бывает для всех), а хотя бы достойной. Что готовы предложить чиновники, которые даже не посчитали нужным из-за падения доходов населения понижать свой обственный уровень жизни? Кроме призывов войти в положение, ничего… Не видя ответной реакции люди возмущаются, протестуют. Вот и получается, что не организатор митингов вербовал своих участников – это была реакция общества на управленческую тупость, которая рано или поздно должна была вылиться в социальный взрыв. В том, что его движущей силой стали отчасти школяры, нет ничего удивительного. Они живут не в безвоздушном пространстве. Вращаются не только в среде своих сверстников. На первом плане, безусловно, родители, которые за последние десять лет в массе своей, увы, не разбогатели. Их существование - это борьба за благосостояние, жизненное пространство, с кредитами. С жизнью! Сюрпризы, которые им чуть ли не каждый день подсовывает «правительство от Димона» и власть на местах, понятно, не радуют, но комментируется всё в выражениях кухонных, не предназначенных для широкой огласки. При этом мамы и папы, бабушки и дедушки даже не догадываются, как их слово отзовется, однако весь этот негатив как губкой впитывается подрастающим поколением. Если сравнить то, что им подсовывают в школе и новые жизненные установки от лукавых социальных сетей, то разница получается офигительная. И вы потом, товарищи взрослые, удивляетесь, что эти ребята мажут лица зеленкой, кидаются кроссовками – «все идет по плану»!

- Вот так история! – в едином порыве комментируют прошедшие события аналитики, но мы закостеневшие в своей косности диванные эксперты вслед за Антон Палычем скажем: «это не история, а всего лишь интродукция к истории». Потому что настоящая история еще только впереди…

Впрочем, мы увлеклись в своих провидческих предначертаниях, а на свете происходят другие не менее важные события. Например, сегодня, началась очередная сессия областного Собрания. В повестке дня 25 вопросов и первый из них обозначен так: информации по вопросу «Отчет о работе комитета по транспорту в сфере дорожного хозяйства за 2016 – 2017 годы». Полагаю, что всех пешеходов и автомобилистов волнует эта тема до глубины души: качество дорог после растаявшего снега вызывает массу нареканий, и адресовать мы их можем только к Дорожному фону, который отвечает за состояние трасс и направлений. Надо сказать, что денег у этого фонда, как у дурака махорки – более четырех миллиардов рублей, но, судя по всему, не туда они уходят. Что, к слову, подтверждает и проверка деятельности этой почтенной организации ответственными товарищами. Согласно данным Счетной палаты РФ за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года, при общем объеме дорожного фонда Псковской области в 4 057,7 млн рублей его кассовое исполнение составило всего 62,4% или 2 531,5 млн рублей. Возникает вопрос: где остальные 32%. Как и по чьей воле (видимо, не очень доброй) они не воплотились в качественный асфальт? Убежден, что беспокоят эти вопросы и депутатский корпус, ну а чем им сердце успокоит Дорожный фонд, мы совсем скоро узнаем. Подождем еще недельку…

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей