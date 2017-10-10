Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального. Я, впрочем, имею право ее пересказывать и дополнять, поскольку сама была свидетелем тех событий. Это обо мне страничка псковского штаба, перечисляя участников, пишет: «...плюс журналист».

Это история о том, как должно проходить, с точки зрения органов власти и правопорядка, идеальное публичное мероприятие.

Итак. В субботу, как вы помните, прошла очередная протестная волна. Алексей Навальный опять сидит под арестом, вместе с ним сидит Леонид Волков, и его сторонников, разумеется, бесит, что режим ставит палки в колеса избирательной кампании. Кремль, конечно, эту кампанию как избирательную не признает, но препятствия чинит исправно. Вот штабы и вышли в субботу протестовать.

А суббота была не просто субботой, но и днем рождения бессменного и безальтернативного президента РФ. Ну и подумайте сами: будь вы патриотом, государственником и чиновником-единороссом - разве не сделали бы вы все от вас зависящее, чтобы спасти этот светлый праздник от любых неприятностей? Именно.

Тут, правда, есть небольшая проблема: Конституция РФ. Основной закон нашей страны опрометчиво включает право на свободу собраний в состав неотъемлемых гражданских прав и свобод. Поэтому органы исполнительной власти и местного самоуправления не могут просто взять и запретить людям выходить на улицы. Люди, строго говоря, и разрешения спрашивать не обязаны. Но есть порядок подачи уведомлений, и на каждое такое уведомление орган власти обязан вежливо ответить. Да, мол, выходите. Или: выходите, конечно, только не сюда, а вот туда, потому что здесь уже занято.

Это вечная интрига: каждый раз оказывается, что именно в том самом месте и в то самое время, что указаны в уведомлении, уже собирается митинговать какая-нибудь «Трезвая Россия». Вот постоянно они успевают раньше! И всегда в желаемом месте!

7 октября «Трезвая Россия» снова угадала с местом и временем акции. И снова псковскому штабу Навального сказали: извините, занято. Сказали, правда, с нарушением сроков, поэтому штаб заявил, что считает свою акцию согласованной и позвал всех к Ольге. Ну а дальше вы знаете.

Это предыстория. Сама история, которую я хочу вам рассказать, она о другом.

Дело в том, что псковский штаб подавал две заявки на акцию 7 октября. Одну - в областную администрацию (к памятнику Ольге) и вторую - в городскую администрацию (куда-то на Рижский проспект). И обе администрации синхронно отправили заявителей в Корытово - «...через дорогу напротив въезда в садовый центр «Зелёный Остров», находящегося по адресу: ул. Яна Райниса, д. 58». Это как ехать к Орлецовскому кладбищу, только чуть дальше. Проезжаешь поворот, где бабушки венками торгуют, и по той же стороне дороги ближайший пустырь. Место дивное, на самом деле. Ни души. Митингуй, сколько влезет.

Я представляю, как угорали сотрудники управления внутренней политики, когда обнаружили этот пустырь в черте города! Как они ржали в голос, показывая коллегам фоточки из гугл-мэпс (Яндекс со своими картами туда не добрался). Это же крутой прикол, правда - всё равно что на три буквы послать оппозицию, только цензурно. Мечта любого путиниста.

Тут можно, конечно, порассуждать о том, как это чувство юмора соотносится с обязанностью содействовать гражданам в реализации их прав и свобод. Можно риторически вопросить, а не стыдно ли служащим, живущим за счет народа, так нагло над народом глумиться. Но это скучно и преждевременно, лучше просто продолжим историю.

Думаю, что обе администрации не без основания рассчитывали, что заявители попросту откажутся от предложенной альтернативной площадки. В самом деле, всерьез приглашать туда народ псковский штаб и не думал.

Но заявок-то было две. И, пока координатор Валентин Болдышев качал права вокруг памятника княгине Ольге, второй заявитель, Алексей Дорожкин, чисто из любви к искусству взял, да и согласился на Яна Райниса.

Что сказать о мотивах этого неординарного решения? Плюсов тут даже больше, чем минусов. Во-первых, тоже поугорать вволю. Во-вторых, выволочь в субботу вечером в адову глушь всех этих чиновных креативщиков. Кто автор идеи - истории не известно, а на пустыре отдувались две девицы из мэрии, замначальника УВП, фотограф пресс-службы, какой-то мутноглазый «эксперт» и целый отряд полиции во главе с начальством.

В-третьих, это был шанс собрать иллюстративный материал по теме вменяемости людей, согласовывающих публичные мероприятия в Пскове.

Все три задачи были не только выполнены организатором, но и перевыполнены! Флешмоб значительно перерос рамки задуманного и приобрел просто космический размах. Благодаря полиции.

Давно подмечено, что власть и полиция работают на Алексея Навального едва ли не усерднее, чем координаторы его штабов. В данном случае режим вообще превзошел сам себя! Казалось бы, уже отправили навальновцев куда-то в кусты - что еще тут можно сделать? Но к административному креативу подключился силовой, и получилась просто феерия.

Для начала отмечу, что обычно на согласованную акцию приходят а) делегированные начальством консультанты из мэрии (как бы в помощь) и б) пара полицейских, проверить все ли в порядке. На Яна Райниса же был аншлаг. Дорожкина к моменту прибытия уже ждала легковушка с полицейскими, потом подъехала еще одна, потом еще автобус. На кубе же было трое - организатор, его помощник и я с целью освещения мероприятия. Такое вот соотношение сил.

Между делом приехал и уехал какой-то загадочный микроавтобус, который ненадолго припарковался ровно между кубом и дорогой, перекрывая символику Навального от тех двух с половиной автомобилей, что раз в десять минут проезжали по Яна Райниса. В практическом смысле этот микроавтобус был нужен для того, чтобы протестировать девиц из мэрии. Дорожкин призвал их оказать, наконец, свое содействие в проведении публичного мероприятия и от имени органа местного самоуправления попросить водителя переставить микроавтобус. Обе девушки отказались. «Я не буду с этим мужчиной спорить, я же не хочу по голове получить», - пояснила одна из них.

Рядом, напомню, бродил целый отряд полиции. Нет, не верят в городской администрации в силу правоохранительных органов, увы!

А зря! Потому что вскоре полиция проявила свой потенциал во всю мощь.

На сцене появляется инспектор Бубнов, вынесенный мною в заголовок. В сопровождении других служителей закона невысокий лысый мужчина в штатском подошел к Дорожкину и заявил, что изымает баннеры с куба. Это, дескать, «незаконные агитационные материалы». Как же так, удивился Дорожкин, - публичное мероприятие у нас согласовано, конструкция - согласована! «Конструкцию у вас никто и не изымает», - отрезал инспектор.

Без баннеров агитационный куб выглядит, надо сказать, жалко.

«Статья 5.12 КоАП РФ!» - стращал Дорожкина инспектор Бубнов. Служит он в отделе по исполнению административного законодательства, но такого нестрашно выставить и против террористов! Злобно сверкая глазами и подрыкивая, инспектор Бубнов так запугал бедного Дорожкина, что тот молча стал резать стяжки, даже не подумав делегировать ножницы полицейским.

Тем более не решился Дорожкин уточнить, что это за статья, 5.12 КоАП РФ. А статья эта называется так: «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». То есть относится она исключительно к агитации в период проведения выборов. Сейчас, правда, никаких выборов не проводится. Но инспектора Бубнова это ничуть не смутило.

Вот такая вот история, дорогие радиослушатели. Вот такой вот пример доблестной работы органов правопорядка. Куб Навального - да из любого куста достанем и разберем!

Мероприятие, задуманное ради фотосессии на 15 минут, в итоге длилось заявленные два часа. В микроавтобусе на обочине пустынной улицы Яна Райниса инспектор Бубнов составлял протокол, старательно переписывая надписи с баннеров. В кустах через дорогу поблескивали четыре металлические трубки - основа куба. Их сторожил отряд полиции в форме, несколько человек в штатском и две девицы из мэрии.

Наверное, именно так и представляют себе чиновники идеальное публичное мероприятие. А я теперь именно так буду представлять идеальный субботний вечер госслужащего.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей