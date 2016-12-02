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Между Москвой и Хельсинки запустят беспилотные фуры

25.12.2016 14:23 ПЛН, Псков

Финляндия будет первой страной, с которой Россия наладит беспилотные автоперевозки. В настоящее время профильные ведомства двух стран ведут переговоры об организации обмена данными, которые позволят функционировать беспилотным машинам.

Как пишут «Известия», технологии, необходимые для развития интеллектуального транспорта, планируется обкатать на просторах транспортного коридора Хельсинки – Москва – Санкт-Петербург.

Организация полноценного автомобильного движения беспилотного образца, как отмечают аналитики, станет довольно длительным процессом. Интеллектуальный транспорт сможет выйти на дороги общего пользования не раньше 2020 года.

Переход на машины без водителей, считают эксперты, позволит снизить количество ДТП на 90 процентов, нагрузку на дороги на 60 процентов, а также сократить выброс вредных веществ на 30 процентов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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