www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Автозапчасти «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Новости о строительстве объездной дороги «Вопрос ГИБДД» Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Коды регионов на автономерах Предложения ГИБДД Прекрасное далеко Трезвый город Автозапчасти «Вопрос ГИБДД» Трезвый город
     Депутат Александр Конашенков насмерть сбил женщину    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове    Дорожная разметка 2016   

Скидки свыше 40% на услуги действуют в сервисном центре «Псков-Лада»

22.12.2016 16:25 ПЛН, Псков

В сервисном центре «Псков-Лада» предлагают комплекс услуг со скидкой свыше 40%. Так, пакет из следующих услуг: замена масла, промывка масляной системы, снятие/установка защиты картера, проверка аккумуляторной батареи - автовладельцам обойдется всего в 800 рублей.

Акция действует до 31 января 2017 года.

Официальный сервис, гарантия на ремонтные работы!

Сервисный центр «Псков-Лада»

Ул. Леона Поземского, 112

Запись по телефону 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31