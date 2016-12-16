Скидки свыше 40% на услуги действуют в сервисном центре «Псков-Лада»

В сервисном центре «Псков-Лада» предлагают комплекс услуг со скидкой свыше 40%. Так, пакет из следующих услуг: замена масла, промывка масляной системы, снятие/установка защиты картера, проверка аккумуляторной батареи - автовладельцам обойдется всего в 800 рублей.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







