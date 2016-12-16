Скидки свыше 40% на услуги действуют в сервисном центре «Псков-Лада»В сервисном центре «Псков-Лада» предлагают комплекс услуг со скидкой свыше 40%. Так, пакет из следующих услуг: замена масла, промывка масляной системы, снятие/установка защиты картера, проверка аккумуляторной...
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Скидки свыше 40% на услуги действуют в сервисном центре «Псков-Лада»
22.12.2016 16:25 ПЛН, Псков
В сервисном центре «Псков-Лада» предлагают комплекс услуг со скидкой свыше 40%. Так, пакет из следующих услуг: замена масла, промывка масляной системы, снятие/установка защиты картера, проверка аккумуляторной батареи - автовладельцам обойдется всего в 800 рублей.
Акция действует до 31 января 2017 года.
Официальный сервис, гарантия на ремонтные работы!
Сервисный центр «Псков-Лада»
Ул. Леона Поземского, 112
Запись по телефону 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей