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Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам - Михаил Ведерников

Только 29% региональных дорог Псковщины соответствуют нормативам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

«Пожалуй, одним из главных факторов, определяющих желание жить и работать в регионе, является благоустройство. Я использую это слово в широком смысле, подразумевая все окружающие человека условия. И тут нужно признать, что некоторые сферы требуют принципиально новых решений, так как ситуация в них сложилась неудовлетворительная.

Существенного внимания региональной власти требует проблема финансирования дорожных работ. Капитальный ремонт дорожной сети оценивается в 15,3 млрд рублей, из которых до сих пор были обеспечены лишь 14%», - отметил врио губернатора.

По его мнению, даже эти 14% используются недостаточно неэффективно. «Я много езжу по области, и мне совершенно непонятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе. К нормативному состоянию дороги с его помощью не привести, а заново все делать придётся очень быстро. Результат такой: 90% федеральных дорог в области соответствуют нормативам. Среди региональных этот показатель равен 29%, что уж говорить про районные. Считаю, что сложившийся подход нужно категорически пересмотреть», - подчеркнул врио губернатора.

По словам Михаила Ведерникова, одним из решений станет передача части региональных трасс в федеральную собственность, а также изменение структуры взаимоотношений с «Псковавтодор» - эти направления сейчас прорабатываются.