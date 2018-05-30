Политика

Коммунист Петр Алексеенко об отчете врио губернатора: Видно, что человек старается

«Видно, что человек старается, напрягается», - так оценил отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации региона в 2017 году лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко.

В рамках программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» коммунист высказал мнение о том, что Михаилу Ведерникову досталось непростое наследство.

«На вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, мы получили ответы. Но не думаем, что все это будет выполнено в ближайшее время. Так, есть проблема с газификацией Псковской области. Всю Европу газом обеспечили, а самим - спасибо, что валежник разрешили собирать. Есть вопросы в водоснабжении, проблемы чистой воды и в Пскове, и по области», - отметил он.

Также Петр Алексеенко добавил, что в отчете была представлена программа дальнейших действий, основанная на указах президента. «В постановлении областного Собрания была формулировка «Принять к сведению», мы проголосовали за», - лидер фракции.