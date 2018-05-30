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Политика

Коммунист Петр Алексеенко об отчете врио губернатора: Видно, что человек старается

01.06.2018 13:02|ПсковКомментариев: 6

«Видно, что человек старается, напрягается», - так оценил отчет врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации региона в 2017 году лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко.

В рамках программы «Дневной дозор» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» коммунист высказал мнение о том, что Михаилу Ведерникову досталось непростое наследство.

«На вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, мы получили ответы. Но не думаем, что все это будет выполнено в ближайшее время. Так, есть проблема с газификацией Псковской области. Всю Европу газом обеспечили, а самим - спасибо, что валежник разрешили собирать. Есть вопросы в водоснабжении, проблемы чистой воды и в Пскове, и по области», - отметил он.

Также Петр Алексеенко добавил, что в отчете была представлена программа дальнейших действий, основанная на указах президента. «В постановлении областного Собрания была формулировка «Принять к сведению», мы проголосовали за», - лидер фракции. 

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #КПРФ #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
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