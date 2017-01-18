Видеокамера в Лудонях продолжает лидировать по числу выявленных нарушений скоростиВ период с 15 по 21 октября видеокамерами на дорогах Псковской области зафиксировано 6516 нарушений. Как сообщает на своей странице В Контакте Государственный комитет Псковской области...
12:47 В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург - Невель
10.01.2017 17:03 1916 нарушений выявили видеокамеры в Псковской области за последнюю неделю 2016 года
В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург - Невель
31.01.2017 12:47 ПЛН, Псков
В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург – Невель. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена на участке между населенными пунктами Соловьи и Череха.
В Пскове не работает светофор на пересечении Крестовского шоссе и улицы Германа.
Источник: Псковская Лента Новостей
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