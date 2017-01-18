В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург - Невель

В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург – Невель. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена на участке между населенными пунктами Соловьи и Череха.

В Пскове не работает светофор на пересечении Крестовского шоссе и улицы Германа.

Источник: Псковская Лента Новостей