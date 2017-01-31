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Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Рижском проспекте
01.02.2017 12:50 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив АЗС «Псковнефтепродукт».
Максимально разрешенная скорость движения на данном участке - 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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