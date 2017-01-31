Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Рижском проспекте

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «КРИС-П» (тренога) работает сегодня на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщил очевидец, видеокамера установлена напротив АЗС «Псковнефтепродукт».

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







