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В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации

13.02.2017 14:00 ПЛН, Псков

В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщил очевидец.

Комплекс КРИС-П (тренога) установлен сегодня у АЗС «Псковнефтепродукт». Вмидеокамера направлена в сторону телецентра.

Разрешенная скорость движения на данном участке  - 60 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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