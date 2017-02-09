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31.01.2017 12:47 В Псковском районе сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации на шоссе Петербург - Невель
В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
13.02.2017 14:00 ПЛН, Псков
В Пскове на Рижском проспекте сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщил очевидец.
Комплекс КРИС-П (тренога) установлен сегодня у АЗС «Псковнефтепродукт». Вмидеокамера направлена в сторону телецентра.
Разрешенная скорость движения на данном участке - 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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