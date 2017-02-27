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В Пскове сегодня ведется видеоконтроль скорости движения на улице Инженерной

02.03.2017 11:50 ПЛН, Псков

В Пскове сегодня ведется видеоконтроль скорости движения на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, возле АГЗС установлен мобильный комплекс КРИС-П («тренога»), а также работает «Газель» с радаром.

Разрешенная скорость движения на участке возле газовой заправки - 40 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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