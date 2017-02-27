В Пскове сегодня ведется видеоконтроль скорости движения на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, возле АГЗС установлен мобильный комплекс КРИС-П («тренога»), а также работает «Газель» с радаром.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







