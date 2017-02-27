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27.02.2017 10:08 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
В Пскове сегодня ведется видеоконтроль скорости движения на улице Инженерной
02.03.2017 11:50 ПЛН, Псков
В Пскове сегодня ведется видеоконтроль скорости движения на улице Инженерной. Как сообщил очевидец, возле АГЗС установлен мобильный комплекс КРИС-П («тренога»), а также работает «Газель» с радаром.
Разрешенная скорость движения на участке возле газовой заправки - 40 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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