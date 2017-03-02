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На улице Инженерной в Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации

09.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

На улице Инженерной в Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщил очевидец.

Мобильный комплекс КРИС-П установлен напротив дома №96. Также сообщается о еще одном комплексе у газовой заправки.

У газовой заправки действует ограничение скорости 40 км в час, возле дома №96 – 60 километров в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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