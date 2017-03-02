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27.02.2017 10:08 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Рижском проспекте
На улице Инженерной в Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации
09.03.2017 13:04 ПЛН, Псков
На улице Инженерной в Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщил очевидец.
Мобильный комплекс КРИС-П установлен напротив дома №96. Также сообщается о еще одном комплексе у газовой заправки.
У газовой заправки действует ограничение скорости 40 км в час, возле дома №96 – 60 километров в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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