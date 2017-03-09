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12:39 Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на трассе между Черехой и Соловьями
Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на трассе между Черехой и Соловьями
10.03.2017 12:39 ПЛН, Псков
Два мобильных комплекса фотовидеофиксации КРИС-П («Тренога») установлены сегодня в Псковском районе на участке федеральной автодороги Р-23, между Черехой и Соловьями. Об этом сообщил очевидец.
Также сегодня в Пскове работает «Газель» с камерой на улице Кузнецкой и на площади Победы.
Ранее сообщалось о мобильном комплексе на Рижском проспекте у АЗС «Псковнефтепродукт».
Источник: Псковская Лента Новостей
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