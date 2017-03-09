Два мобильных комплекса фотовидеофиксации установлены сегодня на трассе между Черехой и Соловьями

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации КРИС-П («Тренога») установлены сегодня в Псковском районе на участке федеральной автодороги Р-23, между Черехой и Соловьями. Об этом сообщил очевидец.

Также сегодня в Пскове работает «Газель» с камерой на улице Кузнецкой и на площади Победы.

Ранее сообщалось о мобильном комплексе на Рижском проспекте у АЗС «Псковнефтепродукт».

Источник: Псковская Лента Новостей