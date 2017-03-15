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Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня на Крестовском шоссе

16.03.2017 11:47 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Крестовском шоссе у дома №62-а, между АЗС и поворотом на нефтебазу. Об этом сообщил очевидец.

Камера нацелена в сторону центра города.

Разрешенная скорость движения на данном участке – 60 км в час. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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