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Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня на Крестовском шоссе
16.03.2017 11:47 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Крестовском шоссе у дома №62-а, между АЗС и поворотом на нефтебазу. Об этом сообщил очевидец.
Камера нацелена в сторону центра города.
Разрешенная скорость движения на данном участке – 60 км в час.
Источник: Псковская Лента Новостей
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