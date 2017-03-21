У псковских видеокамер фотовидеофиксации сменился владелец

У псковских видеокамер фотовидеофиксации сменился владелец. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Ранее обслуживанием видеокамер занималось ГБУ «Псковавтодор», подведомственное Государственному комитету Псковской области по транспорту.

Теперь видеокамеры передали в ведение ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях», подведомственное МЧС. Обслуживанием будет заниматься подрядная организация.

Вся информация с видеокамер, как и ранее, будет поступать в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей