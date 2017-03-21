Фотофакт: В центре Пскова установлена новая камера фотовидеофиксацииВ Пскове установлена новая камера фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, стационарная видеокамера установлена на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя, направлена...9
У псковских видеокамер фотовидеофиксации сменился владелец
22.03.2017 17:30 ПЛН, Псков
У псковских видеокамер фотовидеофиксации сменился владелец. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.
Ранее обслуживанием видеокамер занималось ГБУ «Псковавтодор», подведомственное Государственному комитету Псковской области по транспорту.
Теперь видеокамеры передали в ведение ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях», подведомственное МЧС. Обслуживанием будет заниматься подрядная организация.
Вся информация с видеокамер, как и ранее, будет поступать в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД по Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
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