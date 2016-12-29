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В новогоднюю ночь в центре Пскова вводится временное прекращение движения транспорта
31.12.2016 11:49 ПЛН, Псков
В новогоднюю ночь в Пскове вводится временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Игорем Калашниковым.
В частности, как следует из документа, движение будет временно закрыто в период с 23.45 31 декабря 2016 года до 5.00 1 января 2017 года.
В качестве объезда предлагается определить улицу К.Маркса (движение от вокзала), улицу М. Горького, мост имени 50-летия Октября.
Источник: Псковская Лента Новостей
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