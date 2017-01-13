С 23 по 30 декабря в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на отдельных участках Ольгинского моста в ПсковеС 10.00 до 17.00 в период с 23 декабря по 30 декабря будет частично ограничено движение транспортных средств на отдельных участках Ольгинского моста в Пскове в...46
11:26 24 и 25 января будет прекращено движение транспорта по улице 3-й Ударной армии в Великих Луках
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24 и 25 января будет прекращено движение транспорта по улице 3-й Ударной армии в Великих Луках
18.01.2017 11:26 ПЛН, Псков
В связи с производством земляных работ 24 и 25 января прекращается движение транспорта по улице 3-й Ударной армии от улице Дьяконова до улицы Мурманской в Великих Луках.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, движение автобуса №10 «ЖБК - Телецентр» 24 января с 15.35 и 25 января до окончания работ будет осуществляться по улице Дьяконова, проспекту Гагарина, проспекту Октябрьскому, улице Ботвина и далее по маршруту.
Источник: Псковская Лента Новостей
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