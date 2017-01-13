24 и 25 января будет прекращено движение транспорта по улице 3-й Ударной армии в Великих Луках

В связи с производством земляных работ 24 и 25 января прекращается движение транспорта по улице 3-й Ударной армии от улице Дьяконова до улицы Мурманской в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, движение автобуса №10 «ЖБК - Телецентр» 24 января с 15.35 и 25 января до окончания работ будет осуществляться по улице Дьяконова, проспекту Гагарина, проспекту Октябрьскому, улице Ботвина и далее по маршруту.

Источник: Псковская Лента Новостей