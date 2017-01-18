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На одном из участков автодороги М-9 «Балтия» в Псковской области скорость будет ограничена до 50 км в час

13.02.2017 19:20 ПЛН, Псков

С 14 февраля вводится временное ограничение движения транспорта на участке автодороги М-9 «Балтия» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале ФКУ «Севзапуправтодор», ограничение вводятся на объекте капитального ремонта моста через реку Вскувица на км 455+450.

Скорость движения ограничена до 50 км в час.

Ограничение вводится до 17 ноября 2017 г.

Источник: Псковская Лента Новостей



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