На одном из участков автодороги М-9 «Балтия» в Псковской области скорость будет ограничена до 50 км в час

С 14 февраля вводится временное ограничение движения транспорта на участке автодороги М-9 «Балтия» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале ФКУ «Севзапуправтодор», ограничение вводятся на объекте капитального ремонта моста через реку Вскувица на км 455+450.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







