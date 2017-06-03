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Завтра в Пскове будет частично ограничено движение по улице Плехановский посад

05.06.2017 18:21 ПЛН, Псков

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях водопровода, в период с 10.00 по 17.00 6 июня вводится частичное ограничение дорожного движения на участке Плехановского посада (от ул. Кузнецкая до пер. Искры).
 
Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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