Завтра в Пскове будет частично ограничено движение по улице Плехановский посад

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях водопровода, в период с 10.00 по 17.00 6 июня вводится частичное ограничение дорожного движения на участке Плехановского посада (от ул. Кузнецкая до пер. Искры).

Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

Источник: Псковская Лента Новостей