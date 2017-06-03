С 15 по 21 мая на ул. М. Горького частично ограничат дорожное движениеВ связи с проведением аварийно-ремонтных работ на канализационной сети в период с 10.00 15 мая по 21 мая включительно вводится частичное ограничение дорожного движения на участке ул. Максима...2
Завтра в Пскове будет частично ограничено движение по улице Плехановский посад
05.06.2017 18:21 ПЛН, Псков
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на инженерных сетях водопровода, в период с 10.00 по 17.00 6 июня вводится частичное ограничение дорожного движения на участке Плехановского посада (от ул. Кузнецкая до пер. Искры).
Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.
Источник: Псковская Лента Новостей
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