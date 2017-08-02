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На улице Свердлова вводится ограничение движения транспорта в связи с началом ремонтных работ

08.08.2017 11:13 ПЛН, Псков

С 10 августа на улице Свердлова вводится частичное ограничение дорожного движения в связи с началом проведения ремонтных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, для движения автотранспорта будет закрыт отрезок трассы от ул. Воеводы Шуйского до ул. Советская.

Ограничения вводятся до окончания работ. На период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова предполагает обновление всех инженерных коммуникаций, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. Кроме того, реконструкция улицы является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города и позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа в Пскове, обеспечить дополнительными парковочными местами. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 190 млн. рублей, в 2018 году - 210 млн. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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