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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена

06.03.2018 08:56|ПсковКомментариев: 1

Личность погибшего на Ольгинском мосту в Пскове пешехода до настоящего времени не установлена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области и Управлении ГИБДД УМВД России по г. Пскову.

Напомним, вчера в 17.57 в Пскове насмерть был сбит пешеход. На Ольгинском мосту водитель автомашины «Шкода Октавия», молодой человек 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на места.

Автомобиль двигался в крайней правой полосе от пл. Ленина в сторону улицы Горького.

Свидетелей произошедшего, обладателей записей видеорегистраторов просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 72-76-75 (дежурная часть ГИБДД г. Пскова)

Теги: #ДТП #смертельное ДТП #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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