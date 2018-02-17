АвтоМир / Происшествия / ДТП

Установлена личность погибшего на Ольгинском мосту в Пскове мужчины

Личность погибшего в ДТП на Ольгинском мосту в Пскове гражданина установлена. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им оказался мужчина 1959 года рождения.

Напомним, вчера около 18.00 у дома №3 на площади Ленина в Пскове водитель автомобиля «Шкода Октавия» - молодой человек 1997 года рождения - совершил наезд на гражданина, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Водитель же иномарки с ушибами был доставлен в областную больницу, откуда отпущен. Установлено, что он был трезв.

Смотрите также Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове



