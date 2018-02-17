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Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы

Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, управлявший автомашиной «Шкода» молодой человек 1997 года рождения самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью.

У него выявлен ушиб мягких тканей теменной области и ушиб грудной клетки. Водитель отпущен домой. Также известно, что он был трезвый.

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5 марта в Пскове в 17.56 у дома 3 по пл. Ленина водитель «Шкода-Октавия» совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.