Дмитрий Медведев заявил об окончании кризиса в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике, передает ТАСС.

«Сегодня уже можно твердо сказать - мы со всеми этими вызовами научились справляться», - сказал Медведев на пленарном заседании российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Глава правительства отметил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) также прекратилось. По его словам, правительство до 2025 года должно обеспечить стабильность макроэкономической динамики и налоговой системы.

«Первое - "устойчивая среда". Это комплекс мер, которые направлены на обеспечение стабильности макроэкономической динамики, а также стабильности ведения бизнеса. В том числе устойчивость систем налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-надзорной деятельности и мер государственного регулирования и поддержки. Понятные правила - один из ключевых моментов для принятия инвестиционных решений, как в масштабах всей страны, так и в региональном разрезе, а также на уровне отдельных компаний», - сказал Медведев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает повторения экономического кризиса в России.

Источник: Псковская Лента Новостей