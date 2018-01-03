Экономика

Псковичи стали расчетливее - Николай Рассадин

Судя по объемам продаж в гипермаркете «Империал», псковичи стали более расчетливыми. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал директор гипермаркета Николай Рассадин.





«Народ стал расчетливее. Объем потребительской корзины уменьшился, люди переориентировались на товары по более низкой цене», - констатировал он.

В то же время он отметил тенденцию, что в предновогодние дни в «Империале» выросли объемы продаж по подаркам и сувенирам. «На удивление, предновогодние продажи выросли не в продовольственном секторе (что люди будут кушать за праздничным столом), а по подаркам», - пояснил Николай Рассадин.

В целом выручка «Империала» в предновогодние дни выросла на 40% - такая ситуация традиционно наблюдается каждый год. Праздничные дни гипермаркет отработал четко и без эксцессов, заключил гость студии.