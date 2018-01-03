Экономика

Android Pay перестанет существовать

Платежный сервис Android Pay, запущенный в 2015 году, и платежная система Google Wallet, появившаяся в 2011 году, перестанут существовать, став частью Google Pay, пишет «Российская газета».

В компании Google уверяют, что данные перемены никак не скажутся на пользователях сервисов, так как принцип их работы не изменится. По словам ее представителей, объединение нескольких сервисов в рамках Google Pay - это первый шаг на пути к дальнейшим изменениям в системе.

Эксперты предполагают, что отказ от слова Android в названии может быть связан с запуском платежной системы на других ОС.