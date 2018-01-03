Экономика

РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк предлагает фиксированную ставку 12,5%* по потребительским кредитным программам для населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, ставка будет действовать в течение января 2018 года.

Воспользоваться предложением смогут участники «зарплатных» проектов банка, «надежные» клиенты банка, работники предприятий и учреждений любой бюджетной сферы и военнослужащие при получении кредита на срок от 1 года в сумме свыше 500 000 рублей.

Более подробная информация об условиях потребительского кредитования на официальном сайте банка.

* Ставка действует при согласии клиента на личное страхование

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.