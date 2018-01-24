Экономика

Чай и соль подорожали в российских магазинах

За период с 16 по 22 января 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца - 100,3% (в целом за январь 2017 г. - 100,6%).

Как сообщает Росстат, за прошедшую неделю больше всего цены выросли на полукопченую колбасу, творог, маргарин, пшено, чай и соль. Вместе с тем крупа гречневая подешевела на 1%, а мясо куры, яйца и сахарный песок - на 0,2-0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки они выросли на 0,2-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,0% и 1,6% соответственно.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%.