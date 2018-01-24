Экономика

«Россети» намерены провести ребрендинг дочерних компаний

Руководство ПАО «Россети» намерено переименовать дочерние компании, для того чтобы они ассоциировались с основной структурой, сообщает ТАСС.

«Речь идет о том, чтобы дочерние компании и их наименования четко ассоциировались с наименованием «Россети», - пояснил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, добавив, что точные сроки ребрендинга не определены.

«Мы должны понимать, какие компании входят в «Россети», а какие - частные конторы. Это правильная позиция с точки зрения имиджа, и она тянет за собой управляемость, потому что там разные уровни компаний», - прокомментировал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Россети» - оператор энергетических сетей в России. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. В «Россети» входят 36 дочерних и зависимых обществ, в том числе 14 межрегиональных компаний и магистральная сетевая компания.

В Псковской области «Россети» представлены «Псковэнерго» - филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада». Филиал осуществляет энергоснабжение около 651 тыс. потребителей на территории 55,4 тыс. кв. км.