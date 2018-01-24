Экономика

Четыре новых ГОСТа появятся в России

Красной икре, сливочному маслу, гречке и рису утвердили новые ГОСТы. Как пишут «Известия», в них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.

Документ подготовили в Рoскачестве и утвердили в Росстандарте. Из документа следует, что с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

В частности, для красной икры, поступающей на прилавки, вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) - 5% от конечного продукта.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их должно быть не менее 99,7% в продукции.

Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

Эксперты считают, что новые правила задают вектор развития пищевой промышленности.