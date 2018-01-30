Экономика

За год Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет более 26 млрд рублей

За год Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет более 26 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед итоговым совещанием руководящего состава Псковской таможни журналистам сообщил начальник Северо-Западного таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман.

Он положительно оценил работу таможни с момента реорганизации, когда Псковская таможня стала крупнейшей на Северо-Западе. По итогам года Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет 26 млрд 103 млн рублей, что составляет 101,5% от установленного значения и на 4,9% выше уровня 2016 года.

На сегодняшний день таможня уверенно занимает 3 место среди таможен Северо-Запада по суммам, перечисляемым в федеральный бюджет.