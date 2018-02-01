Экономика

РСХБ первым в 2018 году приступил к льготному кредитованию АПК

Россельхозбанк первым из банков в 2018 году подготовил и направил в Минсельхоз России реестр потенциальных заемщиков в рамках государственного механизма льготного кредитования. Общая сумма заявленных кредитов составила порядка 53 млрд рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, средства планируется направить на различные цели, связанные с текущей деятельностью предприятий АПК.

РСХБ является ключевым банком – участником механизма льготного кредитования, реализуемого при поддержке Минсельхоза России. По итогам 2017 года аграриям было предоставлено порядка 211 млрд рублей, поддержкой банка воспользовались несколько тысяч заемщиков из разных регионов страны. Первым приступив к новому этапу программы, Россельхозбанк подтверждает свое лидерство в кредитно-финансовом обслуживании АПК и реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.