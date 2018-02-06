Экономика

В российских магазинах подешевела гречневая крупа

За период с 30 января по 5 февраля 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за прошедшую неделю цены на колбасу вареную, рыбу мороженую, сметану, пшено и соль выросли на 0,7 %. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,1%, яйца куриные – на 0,6%, свинина, куры, сахар-песок, мука и вермишель – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель, капусту белокочанную и морковь – 1,3-1,9%. В то же время помидоры и огурцы стали дешевле на 0,6% и 0,3% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.