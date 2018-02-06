Экономика

Псковское УФАС намерено привлечь к ответственности местный филиал «Почты России»

Псковское УФАС России выявило нарушения в ходе проведения плановой выездной проверки филиала ФГУП «Почта России» с 1 по 7 февраля по соблюдению требований федеральных законов «О защите конкуренции» и «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Признаки нарушения Закона о защите конкуренции выразились в навязывании заказчикам установки программы обработки почтовых отправлений «Партионная почта» и прикреплении заказчиков - юридических лиц к единственному в Пскове центру обслуживания юридических лиц, расположенному на Главпочтампте.

Напомним, что по указанным фактам ранее, 21 декабря 2017 года, управление выдало предупреждение УФПС Псковской области о необходимости прекращения действий по навязыванию невыгодных условий договора и угрозы прекращения приема почтовых отправлений. Однако предупреждение антимонопольного органа не исполнено, обжаловано в Арбитражном суде Псковской области и в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

Кроме того, при проверке закупочной деятельности УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» выявлены нарушения, выразившиеся в заключении 9 договоров на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы недвижимого имущества путем искусственного дробления на закупки до 50 тысяч рублей у единственного поставщика, что противоречит закону о закупках и содержит состав административного правонарушения.

По выявленным нарушениям со стороны филиала ФГУП «Почта России» будут приняты меры антимонопольного и административного реагирования.

Добавим, что УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России» является субъектом естественных монополий в сфере оказания услуг общедоступной почтовой связи, поэтому на него распространяются требования антимонопольного законодательства.