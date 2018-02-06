Экономика

В 2017 году розничные торговые сети в Псковской области формировали 38% общего объема оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли в Псковской области в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 1,1% (в целом по России - на 1,2%). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.

В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной торговли в 2017 году увеличился и составил 163 тысячи рублей (в 2016 году - 154,5 тысяч рублей).

В структуре оборота розничной торговли Псковской области доля продовольственных товаров составила 50,1% ( в целом по Российской Федерации отмечается незначительное преобладание в структуре оборота розничной торговли непродовольственных товаров - 51,8%).

Сохраняется тенденция уменьшения доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках (с 8,6% от общего оборота розничной торговли в 2016 году до 8,2% от всех покупок населения в 2017 году) и увеличения доли торговых сетей. В 2017 году розничные торговые сети формировали 38% общего объема оборота розничной торговли (в 2016 году - 37,4%).

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей за год несколько снизился и составил 52,1% (в 2016 году - 53%).