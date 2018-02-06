Экономика

Часть псковских банкоматов уже «перенастроили» под новые купюры

Часть псковских банкоматов уже «перенастроили» под новые купюры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с представителями региональных СМИ сообщил заместитель управляющего псковским отделением Банка Росси Валерий Фролов.

Он пояснил, что данный процесс является сложным, так как не все технические средства позволяют установить новое программное обеспечение. Тем не менее, кредитные организации проводят данную работу.

По информации Отделения, в Псковской области порядка 80% терминалов, которые работают на прием средств, уже перенастроены.

Валерий Фролов добавил, что с момента ввода в оборот новых купюр в Псковской области жалоб на отказы в приеме купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в торговых организациях не зафиксировано.

В широкий оборот купюры в 200 рублей поступят в регион в ближайшее время, купюры по 2000 рублей уже в обороте.