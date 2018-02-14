Экономика

Минэк оценит, как губернаторы информируют бизнес о господдержке

Минэкономразвития РФ создаст рейтинг губернаторов, в котором будет дана оценка, насколько руководители субъектов федерации рассказывают предпринимателям своего региона об их возможностях и господдержке. Об этом в среду заявила советник министра экономического развития Юлия Алферова в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в рамках дня молодежи, передает ТАСС.

«Мы запускаем рейтинг регионов, в том числе рейтинг губернаторов, по оценке их информационной активности, особенно в направлении господдержки. Часто слышим, что предприниматели могут читать в федеральных новостях о господдержке, но возвращаясь в своей маленький город, вообще не понимают [где получить помощь]: «Наверное, там в Москве что-то раздали, но нам не дойдет». Мы видим, что на уровне федеральных СМИ можно об этом рассказывать, но если местные власти не подключаются, то это ничего не даст», - высказалась она.

Юлия Алферова добавила, что одна из важнейших задач на сегодняшний день - выстроить трансфер идей от предпринимателей до законопроекта. «Одна из больших задач - сделать этот трансфер оффлайн - непосредственно на мероприятиях. Что касается онлайн-площадок, мы с начала этого года готовы принимать предложения, в том числе и через социальные сети, и через посты», - заключила она.

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Напомним, Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В работе форума примет участие и делегация от Псковской области во главе с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым.