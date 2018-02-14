Экономика

Обеспечить равные условия для предпринимателей на территории Беларуси и России призвал вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин

13 февраля вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Юрий Сорокин принял участие в работе комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, которое прошло в Гомеле. В заседании также участвовали представители руководства Гомельской области и деловых кругов, делегации Брянской, Смоленской, Могилевской и Витебской областей. Делегаты обсудили вопросы межгосударственных отношений и выработали ряд мер, которые бы привели к гармонизации законодательства двух стран в торгово-экономической сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в приемной депутата, выступая с докладом перед участниками комиссии, вице-спикер Псковского областного собрания Юрий Сорокин обозначил ряд сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели из приграничных территорий, пытаясь открывать свой бизнес на территории Беларуси. «Ни для кого не секрет, что в России белорусские и отечественные предприниматели находятся в равных условиях. Партнеры из соседней республики имеют возможность оформить у нас патент, зарегистрировать бизнес и запустить производство, наладив реализацию продукции. При этом, у россиян, которые хотели бы реализовать свои проекты в Беларуси и наладить торговлю в республике, возникают сложности, - пояснил парламентарий.

Вице-спикер призвал белорусскую сторону к налаживанию тесных связей с партнерами из России и выступил за обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования на территории двух государств. «Представители бизнеса не должны сталкиваться с препонами, которые до сих пор возникают. Для этого потребуется унифицировать законодательства стран-участниц. Кроме того, нужно пересмотреть существующую в Беларуси политику протекционизма и смягчить ее, обеспечив условия для здоровой конкуренции для предпринимателей из Союзного государства», - подчеркнул Юрий Сорокин.

Белорусские партнеры согласились с тем, что существующие проблемы нужно решать в срочном порядке. Они также пообещали поставить соответствующий вопрос перед белорусским правительством и заверили, что вопрос обеспечения равных прав граждан России и Беларуси в Союзном государстве взят на особый контроль и включен в перечень приоритетных.



Оценивая итоги встречи, Юрий Сорокин отметил ее значимость, пояснив, что торгово-экономические отношения между двумя странами должны динамично развиваться и поддерживаться на правительственном уровне, а для этого необходимо искать точки соприкосновения, последовательно решая существующие проблемы.