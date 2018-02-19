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Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
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Экономика

Каждый пятый житель Пскова – клиент Альфа-Банка

20.02.2018 12:21|ПсковКомментариев: 0

Альфа-Банк в Пскове завершил 2017 год с более чем 143 млн рублей чистой прибыли. Общий объем размещения по всем клиентским сегментам составил почти 1,7 млрд рублей, а объем привлеченных средств превысил 824 млн рублей. Банку удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование и улучшить при этом качество активов. Сегодня каждый пятый работающий житель Пскова и каждый десятый предприниматель - клиенты Альфа-Банка.

На пресс-встрече «Итоги работы за 2017 год и перспективы 2018» топ-менеджеры операционного офиса «Псковский» рассказали, каких результатов банку уже удалось достичь, и какие планы они строят на ближайшую перспективу.

Больше поддержки бизнеса = больше клиентов

«По итогам 2017 года мы приросли и в операционной, и в чистой прибыли, и нарастили клиентскую базу. По крупному бизнесу мы занимаем весомую долю - около 75% рынка, а в целом по среднему региональному корпоративному сегменту - свыше 33,6%. Мы считаем, что это очень хорошие показатели», - поделилась управляющий ОО «Псковский» Ирина Баранова.

Оперофис «Псковский» показал положительную динамику и по операционной прибыли, ее размер по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос почти в 3 раза, составив 250 млн рублей. База клиентов среднего регионального корпоративного бизнеса выросла в Псковской области почти на четверть.

Еще одним достижением Альфа-Банка в Пскове стало увеличение доли безрискового дохода. В течение года банк поэтапно снижал ставки по кредитованию в корпоративном и розничном сегментах, что обусловлено и изменением рынка, и потребностью клиентов.

Ирина Баранова особо отметила, что Альфа-Банк сегодня является участником практически всех госпрограмм по поддержке среднего и крупного бизнеса. «Мы аккредитованы по программам кредитования малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, по программе поддержки инвестиционных и лизинговых проектов. Здесь мы наряду с госбанками также можем предоставлять такие услуги нашим клиентам. Кроме того, у нас достаточно высокий лимит собственного кредитования, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов в Пскове и в Псковской области», - добавила она.

Малый бизнес

Малый бизнес в Пскове – также в фокусе внимания Альфа-Банка. Директор по массовому бизнесу ОО «Псковский» Ольга Безбородько подчеркнула, что особый предмет гордости для Альфа-Банка в Пскове – это привлечение в банк за два года работы 10% этого сегмента. В итоге количество клиентов-малых предприятий превысило отметку в 1100.

Альфа-Банк представлен в Пскове с 2006 года. Сначала банк предлагал только услуги розничного потребкредитования. Сегодня Альфа-Банк в городе представлен двумя отделениями: на ул. Яна Фабрицуса и на улице Киселева, в которых псковичи могут получить уже полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.

«По сравнению с предыдущим годом мы приросли более чем в два раза. Благодаря удобным банковским расчетным продуктам и широкой линейке нефинансовых сервисов, помогающих предпринимателям развиваться, Альфа-Банк в Пскове стал одним из основных банков для малого бизнеса», - пояснила она.

 «Финансовая поддержка субъектов бизнеса очень важна для нас. Мы активно работали по этому направлению в 2017 году и планируем усилить и расширить его в 2018-м. Если в прошлом году мы предлагали нашим клиентам первые программы по финансированию на пополнение оборотных средств в виде кредитования в режиме овердрафт, то сегодня псковским бизнесменам доступны все программы кредитования, которые существуют в Альфа-Банке. Это поможет нашим клиентам в текущей экономической ситуации чувствовать себя уверенно», - заверила Ольга Безбородько.

Комиссионный доход от расчетного бизнеса составляет почти 73% в структуре операционной прибыли. Текущая экономическая ситуация позволяет Альфа-Банку кредитовать малый бизнес на выгодных условиях, и это дает заметный результат: в Пскове банк привлекает до 100 клиентов ежемесячно.

При этом банк активно работает и с бюджетными организациями Пскова. В настоящее время Альфа-Банк заключил 244 зарплатных договоров с организациями Пскова и Псковской области, 74 из них - бюджетные. В прошлом году Альфа-Банк стал участвовать в конкурсах по кредитованию Пскова и Псковской области. В марте банк выиграл конкурс по кредитованию бюджету областного центра. Общий лимит кредитования составил 600 млн рублей.

Директор по массовому бизнесу ОО «Псковский» Ольга Безбородько:

«Мы давно перестали быть для клиентов просто банком - нас воспринимают как надежного партнера»

В прошлом году Альфа-Банк стал участвовать в конкурсах по кредитованию Пскова и Псковской области. В марте банк выиграл конкурс по кредитованию бюджету областного центра. Общий лимит кредитования составил 600 млн рублей.

Все направления розничного бизнеса

Розничное направление бизнеса Альфа-Банка в Пскове сформировалось относительно недавно - около двух лет назад, но при этом и оно довольно быстро набирает темпы. Число клиентов-физических лиц на конец 2017 года составило более 26 тыс. человек, активная база клиентов за 2017 год увеличилась на 37%, а кредитный портфель вырос более чем на 180 млн рублей. К слову, увеличение наблюдается по всем продуктам - как по кредиту наличными, так и по кредитным картам. Остатки на счетах физических лиц за 2017 год увеличились на 59% и составили 1,3 млрд рублей.

«Мы проводим очень много встреч с клиентами, в том числе, и семинары по повышению финансовой грамотности. Мы отвечаем на вопросы клиентов, собираем большие залы и всегда просим предоставить обратную связь. И, приятно отметить, мы получаем очень много положительных отзывов в Пскове», - отметила Светлана Щурова.

По итогам 2017 года Альфа-Банк получил премию «Банк года» от информационного агентства «Банки.ру». Организаторы конкурса отметили, что в сложных условиях бизнеса, нестабильной ситуации, Альфа-Банк увеличил чистую прибыль в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

Удобство клиентов на первом месте

В Альфа-Банке с прошлого года проходит постепенная модернизация банкоматной сети. С конца 2017 года в Пскове уже заменили три банкомата, а в ближайшее время заменим еще два, в частности, в ЦУМе.

«Мы установили два дополнительных полнофункциональных банкомата с возможностью внесения денежных средств в торговых центрах города. На сегодняшний день, у нас охвачены все микрорайоны города. Всего же в Пскове установлено 32 банкомата Альфа-Банка. При этом у нас очень большая партнерская сеть банкоматов, и это очень удобно для наших клиентов. В банкоматах банков-партнеров, среди которых Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк, Росбанк, можно снимать денежные средства без комиссии, есть банкоматы в этой партнерской сети, в которых без комиссии можно еще и пополнять счет. А в операционном офисе в банкоматах можно снимать не только рубли, но и доллары, и евро», - рассказала Светлана Щурова.

Банк ценит своих клиентов и активно развивает услуги, связанные с управлением денежными средствами в режиме онлайн. Удобство банковских digital-сервисов, таких как интернет-банк «Альфа-Клик» или мобильный банк «Альфа-Мобайл», неизменно пользуется успехом у клиентов банка, так как позволяет решить большинство вопросов без необходимости посещения офиса. Банк становится доступным в любом месте, где есть доступ в интернет.

Банковская карта – это не только удобно, но и выгодно

Среди наиболее интересных предложений Альфа-Банка для частных лиц остается кредитная карта со 100-дневным льготным периодом и карты Cash Back с возможностью возврата процентов от любых покупок.

Еще одно интересное предложение банка - платежные карты FIFA, как кредитные с 60-дневным льготным периодом, так и дебетовые. Альфа-Банк является официальным Европейским банком Чемпионата мира FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017, поэтому удивляться появлению такого интересного продукта не приходится. К грядущему Чемпионату, кстати, выпущены памятные инвестиционные монеты, которые можно приобрести в псковском оперофисе.

Несмотря на то, что в розничной сети есть некоторые проблемы с приобретением билетов на ЧМ 2018, у держателей карт FIFA таких проблем нет. Если пользоваться такой картой в обычной жизни, совершать покупки и получать за транзакции баллы, то затем их можно потратить на приобретение билета на чемпионат в любом городе. Если клиент не заинтересован в покупке билетов или символики Чемпионата, то баллы можно легко перевести в рубли. Получается своеобразный кэшбек от покупок.

За грамотного клиента

Альфа-Банк регулярно проводит в Пскове семинары по повышению финансовой грамотности на безвозмездной основе. На таких мероприятиях псковичей учат, как правильно распределять свой бюджет, или объясняют, на что можно взять кредит, а на что - все-таки не стоит.

«Мы не только приходим с обучающими семинарами в зарплатные организации, но и ежемесячно проводим такие встречи на территории офиса. Записаться/зарегистрироваться на семинар можно через сайт банка или в отделении. Запись проводится в течение месяца. В это время формируется актуальная тема на основании клиентских запросов», - пояснила директор по розничному бизнесу ОО «Псковский» Светлана Щурова.

Директор по массовому бизнесу ОО «Псковский» Ольга Безбородько:

«Наша цель - научить людей грамотно распределять деньги и заинтересовать их в услугах и продуктах банка. Мы заинтересованы в повышении финансовой грамотности клиентов. Поэтому мы будем продолжать эти семинары на постоянной основе»

2017 год стал первым, когда Альфа-Банк стал на широкой основе проводить встречи с юридическими и физическими лицами. Всего в Пскове было проведено 32 мероприятия для клиентов, которые посетило более 500 человек. На семинары приглашаются опытные эксперты, в том числе федеральные спикеры. В этом году такая работа будет продолжена.

«В прошлом году мы провели очень интересную крупноформатную встречу с клиентами-юридическими лицами, на которой рассматривали тематику управления рисками для стабильности и результативности бизнеса. Тема оказалась очень востребована у наших клиентов в связи с изменениями в налоговом законодательстве. Мы также делимся своей экспертизой по таким направлениям, как, например, операции ВЭД, определение платежеспособности денежных купюр. Систематически семинары проводились и по этим тематикам», - добавила Ольга Безбородько.

Кстати, 21 марта в «Простории» состоится очередной мастер-класс для предпринимателей с участием Алексея Иванова, генерального директора агентства ISEE Marketing, партнера по обучению Яндекс. Он посвящен способам увеличения продаж, в том числе, по цифровым каналам связи, эффективному привлечению клиентов через интернет. Это встреча, на которой предприниматели получат ценные практически советы на при мере реальный кейсов и компаний.

Теги: #Альфа-Банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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