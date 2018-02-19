Экономика

Александр Котов уверен, что обращение псковских парламентариев о выравнивании бюджетной обеспеченности поддержат и другие субъекты РФ

Псковское областное Собрание депутатов приняло обращение в правительство РФ о внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение принято на сессии 27 февраля.

Спикер регионального парламента Александр Котов в ходе пресс-подхода в перерыве сессии пояснил, что это обращение является очень важным и связано с деятельностью ресурсоснабжающих предприятий. «Ни для кого не секрет, что наши ресурсоснабжающие организации сейчас находятся в тяжелом финансовом положении. Это связано, прежде всего, с тем, что и постановлением правительства, и другими нормативными актами ограничивается рост платы граждан за коммунальные услуги, тем самым сдерживается рост тарифов и ограничивается предельный индекс платы граждан за коммунальные ресурсы. В этих условиях мы принимаем льготные тарифы для населения, и у предприятий возникают выпадающие доходы и убытки. Учитывая наши не очень большие финансовые возможности, мы испытываем трудности с тем, чтобы в полном объеме предусмотреть средства в областном бюджете на компенсацию этих выпадающих доходов», - обрисовал проблему председатель Собрание.

Парламентарии предлагают изменить методику межбюджетного финансирования в части расчета средств на выравнивание бюджетной обеспеченности. «Это проблема не только Псковской области. Я уверен, мы получим поддержку большинства субъектов нашей страны. В этой методике мы предлагаем учитывать не фактическое расходы, как они сейчас заложены, а средний норматив по стране. В данном случае он будет для нас значительно выше и мы сможем получить из федерального бюджета средства, которые и будут направлены на компенсацию выпадающих доходов и убытков ресурсоснабжающих организаций», - добавил Александр Котов.

Добавим, что подготовленное обращение стало результатом обсуждения в рамках согласительной комиссии по проекту областного бюджета проблемы дефицита средств на выплаты муниципальным ресурсоснабжащим организациям субсидий из региональной казны.