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Экономика

Ставки по вкладам населения достигнут минимума к концу 2019 года

28.02.2018 08:08|ПсковКомментариев: 3

Ставки по вкладам достигнут минимума к концу 2019 года, остановившись на уровне 5-6%. Такой прогноз сделали аналитики по итогам отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о развитии рынка депозитов физлиц в 2017 году.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что ставки по вкладам населения ниже опускаться не будут из-за дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25%. Такой она станет к концу 2019 года, когда потенциал смягчения монетарной политики регулятора будет исчерпан.

Достижение минимального значения доходности могло бы произойти и раньше, если бы не депозитная политика банков, попавших на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

По словам управляющего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Сараева, главной причиной падения ставок стала избыточная ликвидность банковской системы.

«Мы наблюдаем профицит денег в банках, им нет смысла предлагать более высокие ставки. По прогнозам ЦБ, к концу этого года структурный профицит ликвидности увеличится до 3,1-3,5 трлн рублей», - рассказал эксперт «Известиям».

Согласно данным АСВ, главное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 года. Во второй половине года тенденция замедлилась из-за процентной политики по вкладам, проводимой Промсвязьбанком, Бинбанком и «ФК Открытие», которые попали на санацию через ФКБС.

Теги: #банковские вклады #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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