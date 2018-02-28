Экономика

Николай Рассадин о ностальгии по советским временам, деле Михаила Гавунаса и судьбе просроченных продуктов

27 февраля гостем первого в 2018 году выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал директор ООО «Империал» Николай Рассадин. Он поделился мнением по поводу инициативы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о запрете для торговых сетей возвращать поставщикам непроданные продукты, рассказал о текущей деятельности гипермаркета, а также ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Андрей Федоров: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вашему вниманию программу «Эхономика».

Экономический комитет Псковского областного Собрания депутатов поддержал федеральную инициативу, направленную на поддержку отечественных производителей. Речь идет о законопроекте группы депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, который предлагает запретить торговым сетям возвращать поставщикам продовольственных товаров продукцию, не проданную в установленный срок, сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания. Предложение было поддержано общественной организацией «Опора России» и другими представителями бизнес-сообщества. «Торговые сети свои недочеты в работе "закрывают" за счет поставщиков. Это неправильно и несправедливо. Если есть претензии к качеству товара – другой вопрос, но здесь речь идет о качественной, но нереализованной в срок продукции», - считает председатель комитета Андрей Козлов. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что возврат непроданных качественных товаров по хлебопекарным предприятиям в регионах доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции – до 30%. Также обращается внимание на то, что возврат качественного продукта противоречит исходному пониманию договора купли-продажи, в том числе на уровне международных актов, и дискриминирует исключительно отечественных производителей, поскольку не применяется в отношении зарубежных поставщиков, что обеспечивается запретом с мерами ответственности.

Сегодня этот вопрос будет рассмотрен на 18-й сессии областного Собрания, которая проходит прямо сейчас. Обсудим эти и другие темы вместе с нашим гостем. В качестве эксперта и соведущего у нас сегодня в гостях Николай Рассадин, директор ООО «Империал». Николай Юрьевич, рады вас снова видеть у нас в гостях.

Николай Рассадин: Здравствуйте, Андрей. Тоже рад снова быть у вас в студии. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

Андрей Федоров: Хотелось бы для начала узнать, насколько эта инициатива, с которой я начал программу, облегчит жизнь. Насколько вам как представителю торговых сетей тяжело работать с поставщиками?

Николай Рассадин: На самом деле нам работается очень по-разному. С хорошими поставщиками работается хорошо, с недобросовестным не очень хорошо, но, тем не менее, мы работаем с поставщиками, ищем новых партнеров, расширяем ассортимент старых. Ну, работаем. Что касается данной законодательной инициативы, то, что ее поддерживают законодатели на региональном уровне, думаю, что они действуют из каких-то благих намерений. В условиях кризиса, санкций они пытаются подержать отечественного производителя. Хорошо это или плохо, покажет время, но я никогда не скрывал свою точку зрения, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, не должно его регулировать. Поставщик и покупатель сами разберутся между собой со своими договорами в рамках Гражданского кодекса. Что можно спрогнозировать с введением этого законопроекта, если он будет принят и введен? Думаю, первое — это уменьшит ассортимент на полках магазинов.

Андрей Федоров: То есть на полках будет то, что гарантированно возьмут покупатели.

Николай Рассадин: Совершенно верно. И второе: есть опасения, что к концу рабочего дня на полках ничего не будет оставаться, и люди, которые придут после работы в магазин, смогут поностальгировать по советским временам, например.

Андрей Федоров: А сейчас как обстоят дела? Вы возвращаете поставщикам то, что не продали, и это нормальная практика?

Николай Рассадин: Это нормальная практика. Например, у нас широкий ассортимент колбасных изделий, и новые поставщики тоже хотят быть в нем представлены. Кода мы ведем с ними переговоры, мы говорим: «ребят, мы все понимаем, у вас новый товар, он людям не известен. Я ж не положу на полку один батон, чтоб он сиротливо лежал и никто бы его не видел. Нужно сделать выкладку с определенным количеством батонов, чтоб привлечь внимание покупателя. Если этот закон будет принят, я таких поставщиков уже брать не буду. Я действительно буду работать с теми, чей товар четко покупается. Но это создаст дефицит, потому что я буду брать столько, чтоб продать гарантированно - брать больше мне будет невыгодно.

Андрей Федоров: Но уже сейчас такую картину можно увидеть в магазинах шаговой доступности, в которые приходишь вечером, и свеженького молочка с булкой там уже можно не встретить. Они заранее готовятся к этому закону и учатся работать в ограниченных условиях?

Николай Рассадин: Возможно, у них ограничены финансовые средства, возможно, у них нет в договоре такого пункта о возврате не проданной продукции. Мне сложно судить о работе мелких магазинов и федералов, но такой законопроект может привести к таким последствиям.

Андрей Федоров: Каков у вас процент возврата непроданного товара? Это какой-то серьезный процент, весомые цифры?

Николай Рассадин: По моему опыту, это не очень сильно влияет. Тем более, еще один момент: мы возвращаем непроданную продукцию, изготовитель продукции может ее переработать. Тот же хлеб перевести в сухари.

Андрей Федоров: Или в новый хлеб, как часто бывает.

Николай Рассадин: Ну, вряд ли новый хлеб. Думаю, просто сухарики и панировочные сухари делают. Торговые сети перерабатывать эти продукты не могут и будут вынуждены и выбрасывать.

Андрей Федоров: А свои цеха кулинарии, которые есть и у вас?

Николай Рассадин: А мы не имеем права их использовать. Это не наше сырье. Мы сырье покупаем.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Игорь Евгеньевич. Николай Юрьевич меня знает. Я полностью поддерживаю вас, Николай Юрьевич. Вы создали свою сеть, вы заключаете нормальные договоры с поставщиками. Вмешательство в эту суть я считаю неправильным. Мы можем договориться до того, что скоро начнем возвращаться ботинки и пиджаки в связи с тем, что они вышли из моды. Есть принцип торговли, заключаются договоры, а они нерушимы. Поэтому такую инициативу о возвращении непроданных продуктов я считаю неправильной и полностью поддерживаю Николая Юрьевича.

Андрей Федоров: А если этот закон не будет принят, производителям ведь тоже грустно будет. Они несут издержки. Крупные сети, как известно, диктуют свои условия, конкуренция. И взятки за выход в торговой сети никто не отменял. Мне кажется, с практической точки зрения больше не защищены как раз производители.

Николай Рассадин: Давайте возьмем Великолукский мясокомбинат. Мощный, сильный игрок на рынке экономики. Он идет свои путем, открывает собственные магазины. Если вы приедете в Москву, Петербург и другие крупные города центрального и северо-западного округов, вы увидите его магазины. Люди построили всю цепочку своего бизнеса, от выращивания сырья до его реализации. Они независимы от крупных федеральных игроков, куда надо давать взятки, чтобы встать на полки. Я вижу, как развивается торговая марка «Соловьи». То же самое. Выращивают сами сырье, переработка у них своя. Буквально идя к вам на эфир, я зашел в их магазин на улицу Р. Люксембург. Прекрасный ассортимент, шикарные продукты. И тоже практически ни от кого не зависят. Знаю, что они открывают первый магазин в Санкт-Петербурге. То есть расширяют рынок сбыта. Пожалуйста — все дороги открыты.

Андрей Федоров: С крупными все понятно. А если на рынок захочет прийти какой-нибудь Палкинский хлебозавод, что им делать?

Николай Рассадин: Палкинский хлебозавод должен играть по правилам, которые устанавливает рынок. Да. Хлеба очень много. Хотите на полку - играйте по правилам, которые есть сейчас. Понятно, что государство сует нос во все отрасли. Оно скоро к нам в постель будет заглядывать и диктовать, сколько раз и в каком положении. Это, к сожалению, так. Но рынок этого не терпит. Вы тогда примите закон, что мы возвращаемся в плановую экономику, все национализируйте, возьмите в свои руки и докажите, что вы эффективный собственник. Что ж вы палки-то в колеса всем вставляете?

Андрей Федоров: Хорошо. С точки зрения реализации понятно. Рынок у нас укрупняется, приходят крупные торговые сети. В стране остались единицы сетей, которые имеют тысячи магазинов по стране, и они вытесняют местных предпринимателей. Это, наверное, закономерный процесс.

Николай Рассадин: Хотя есть антимонопольная служба, которая может законодательно это регулировать.

Андрей Федоров: Получается на рынке несколько мегамонстров, которые диктуют свои условия. «Пчелка» - один из немногих представителей местных сетей. Мы вам не первый раз уже задаем этот вопрос: как вам приходится выживать в нынешних условиях? Усиливается ли конкуренция с федеральными сетями или вы стабильно сидите в своей нише и держите оборону?

Николай Рассадин: Несколько раз отвечал на этот вопрос и скажу, что мы нашли свою нишу и в ней сидим. Конечно, есть проблемы, но они связаны не с тем, что идет давление со стороны федералов, а с проблемами общего экономического кризиса в стране. Покупательская способность падает. Если в областном центре еще более менее сглаживается, то в районах совсем-совсем беда. Поэтому мы должны это все учитывать и под это подстраиваться.

Радиослушатель: Добрый день. Ольга Алексеевна. Я бы хотела возразить гостю студии в плане того, что государство вмешивается во все дела. Но дело в том, что без введения планового хозяйства идет хаос — то, что мы сейчас видим. То что в говорите что снижается потребительская способность, дело в том, что этой продукции во всех магазинах настолько много, что купить это просто невозможно. Вы посмотрите, сколько у нас «магнитов», «пятерочек», сколько продукции, завезенной бог знает откуда! И из Нижнего Новгорода, и из Великого, из Татарстана. Как вы сказали, у нас есть своя прекрасная продукция - «Соловьи», «Великолукский мясокомбинат», и при этом к нам завозим микояновскую колбасу! Зачем? Излишки, пожалуйста - на рынок в Москву, Питер, куда угодно. Но давайте есть то, что мы сами производим. Зачем нам молоко в пакетах бог знает откуда, которое стоит на полках годами-месяцами? У нас прекрасный Гдовский молзавод, да и вообще вся местная продукция неплохая. А эти возвраты! Взять тот же сыр. Мало того, что он некачественный, искусственно сделанный, так его еще и перерабатывают потом. Вот мне нравится сыр из Татарстана, остальное мне не нравится.

Андрей Федоров: Подождите. Вы говорите, что любите сыры из Татарстана, но спрашиваете, зачем завозите из других регионов.

Радиослушатель: Нет, ну потому что они специализируются. У них перепроизводство молочной продукции. Это я слушала просто по телевизору.

Андрей Федоров: Спасибо, Ольга Алексеевна. Вот такая противоречивая точка зрения.

Николай Рассадин: Очень противоречивая.

Андрей Федоров: Тем не менее, Николай Юрьевич. Зачем возите сыры из Татарстана и молоко из Нижнего Новгорода?

Николай Рассадин: Не думаю, что мы возим молоко из Нижнего Новгорода, а вот сыры из Татарстана действительно возим. Для того, чтобы Ольга Алексеевна кушала качественные сыры, которые ей нравятся. Вообще я считаю, что человек должен иметь право выбора. Мало ли, приехал гость из Татарстана, и он любит свой казанский сыр. Он должен прийти и купить у нас то, что ему нравится. У человека должен быть выбор. Поэтому и возим.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич. Раз уж мы говорим про торговлю, «Империал» планирует перейти на другой режим работы в ближайшее время. То есть вы уходите с круглосуточного формата и переходите в режим от какого-то «от» и «до». Почему?

Николай Рассадин: Потому что в ночное время товарооборот магазина очень низкий, он не дает эффекта и прибыли, а затраты на зарплату идут. Свет горит, люди работают, поэтому в этих непростых экономических условиях мы приняли решение не работать ночью. Хотя лично мне это не доставляет никакого удовольствия. В связи с этим я обратился с письмом к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой отменить закон о запрете на торговлю алкоголем в ночное время. Если это решение будет принято, то вероятнее всего мы вернемся к привычному для жителей Псковской области стандарту.

Андрей Федоров: Это все взаимосвязано. В ночное время выручку в магазинах в основном делают с алкоголя.

Николай Рассадин: В ночное время выручка идет в основном с алкоголя. Соответственно, когда вы покупаете алкоголь, заодно вы покупаете и что-то покушать.

Андрей Федоров: Когда вы писали письмо врио губернатора, вы наверняка оценивали свои шансы на то, что вам пойдут навстречу.

Николай Рассадин: Думаю, что не пойдут. Во всяком случае, я сделал то, что от меня зависело. Я сделал попытку. Понимаю, что она, скорее всего, не приведет к желаемому мной результату, но тем не менее.

Андрей Федоров: То есть вы против ограничения на продажу алкоголя?

Николай Рассадин: Я против любых ограничений в экономике.

Андрей Федоров: А с точки зрения борьбы с алкоголизмом, курса на ЗОЖ работает это ограничение?

Николай Рассадин: Никак не работает. Вы поймите: что такое статистика? Это официальные данные о количестве проданного алкоголя в официальных магазинах. Как только вводится запрет на торговлю алкоголем в ночное время, куда она перемещается?

Андрей Федоров: В рюмочные.

Николай Рассадин: В рюмочные, в подпольные магазины, которым наплевать на запреты, и этот объем проданного алкоголя попросту выходит из официальной статистики. У нас как в стране? Если мы этого не замечаем, значит этого нет. Но это миф и самоуспокоение. Более того, если в официальных магазинах мы можем отвечать за свою продукцию, то за то, что купит человек в подворотне, мы не отвечаем. Поэтому мы рискуем жизнью и здоровьем людей. Поверьте, людям не доставляет удовольствия покупать непонятную муть в непонятной подворотне. Они понимают, что лучше прийти в нормальный магазин. Поэтому все разговоры о борьбе с алкоголизмом - полная болтовня и популизм. Через это уже многие проходили по несколько раз и понимали, что этот ни к чему не приводит. Просто кому-то хочется на этом попиариться и показать, какие мы хорошие. Но на самом деле это все от лукавого.

Андрей Федоров: А вот Минздрав предлагает не продавать алкоголь нетрезвым лицам в магазинах и барах. Как относитесь к этой инициативе?

Николай Рассадин: Это не дело Минздрава, а дело самой торговой точки. В ресторане такая практика давно существует. Есть такое понятие «фейсконтроль». Если человек перебрал лишнего, сотрудники вежливо просят его покинуть помещение. Если человек сопротивляется, вызывается полиция. То же в магазине. Если ко мне в магазин, извините за выражение, «на рогах» придет человек, я в праве не пустить его в магазин. Если он находится в таком состоянии, что ему нельзя продать бутылку водки, то он представляет угрозу окружающим, и я имею право его не пустить.

Андрей Федоров: В о же время здесь возникает почва для злоупотреблений, когда продавцу просто показалось, что гражданин нетрезв.

Николай Рассадин: Конечно. Но ничего страшного. Такие ошибки всегда есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Андрей Федоров: Во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, будут рекламировать пиво. Как, на ваш взгляд, все это сочетается? С одной стороны мы говорим, что алкоголь продавать нетрезвым нельзя, и в то же время его можно рекламировать за деньги. Можно, но чуть-чуть.

Николай Рассадин: Это большое искушение. Потому что за рекламой пива и вина стоят большие деньги. Искушение для чиновников велико, но денег на проведение чемпионата мира нет. Они кончились, как сказал премьер-министр, «денег нет, но вы держитесь». Держаться за что-то надо, поэтому чиновники отходят от принципов, от собственных установок и делают, так сказать, исключения из правил. Что это? Лукавство, лицемерие. Либо вы боретесь за ЗОЖ (заняли позицию - так стойте на ней), либо вы скажите так: «ребят, играем по другим правилам - можно все, что не запрещено законом». Только так.

Андрей Федоров: Перейдем к другим темам. Плакаты, требующие передать дело Михаила Гавунаса в суд, - обман, заявил прокурор Псковской области Сергей Белов. В то же время, он хорошо отозвался о гипермаркете «Империал», на котором, кстати, эти плакаты висят. Николай Юрьевич, на какой стадии дело Гавунаса и почему эти плакаты считаются обманом?

Николай Рассадин: Во-первых, я благодарен прокурору за теплые отзывы о нашей торговой сети, приглашаю его и впредь совершать покупки в нашем гипермаркете. Но я не понимаю, в чем обман - в том, что человек требует над собой суда?

Андрей Федоров: Ну здесь обман якобы в том, что дело в суд в отсутствие человека передано быть не может.

Николай Рассадин: Несколько раз господин Мазуров, следователь по особо важным делам, который возглавлял следственную группу по делу Гавунаса, заявил, что все необходимые следственные действия по уголовному делу в отношении Гавунаса завершены. Что им мешает передать дело в суд? Только отсутствие ответа из Израиля о привлечении или непривлечении обвиняемого в этом государстве, чтобы не нарушить прав обвиняемого, и не привлечь его два раза за одно и то же. Не так давно защите Гавунаса стало известно, что такие ответы из Израиля на самом деле у следствия есть. Значит что-то другое мешает следствию передать дело в суд.

Андрей Федоров: И сроки-то уже немалые, все-таки шесть лет прошло.

Николай Рассадин: И даже областной суд в своем решении отметил, что сроки затянуты до неприличия, они уже вышли за рамки разумного. Тем не менее, следователь согласился, что ответы такие есть, но сказал, что «они есть в копиях, а нам нужны оригиналы». Защита выходит с ходатайством: ребята, если вы не можете получить оригиналы, изымите их у Генпрокуратуры. Съездите и произведите выемку. Следователи говорят, что они отказывают, мотивируя это тем, что наличие таких документов не влияет на решение о передаче дела в суд! Круг замкнулся. Получается, что люди просто изолгались. Что касается заявления Сергея Белова о невозможности передачи дела Гавунаса в суд, это лукавство. Есть статья в УПК, которая позволяет следствию передать дело в суд в отсутствие обвиняемого. Таких фактов по России была масса, в том числе и по громким делам люди осуждались заочно. Поэтому все это - только нежелание следствия и прокуратуры передавать дело в суд, потому что они прекрасно понимают, чем эта передача закончится.

Андрей Федоров: И чем же она закончится?

Николай Рассадин: А ничем не закончится.

Андрей Федоров: И опять будет волокита?

Николай Рассадин: Не будет никакой волокиты, суд рассмотрит дело по существу, и я уверен, что не найдет доказательств вины Гавунаса в том, что ему вменяют. Более того, несколько дней назад стало известно, что господа-следователи с подачи прокуратуры не нашли ничего лучше для затягивания дела, чем присоединить к делу Гавунаса уголовное дело, возбужденное еще в 2007 году! 11 лет прошло, сроки давности истекли давно уже. Тем не менее, они присоединяют это к делу Гавунаса и объясняют затягивание сроков тем, что им надо провести расследование еще и по тому делу! Спрашивается, что ж вы 11 лет-то делали, господа, чем занимались? По тому делу никто не признан потерпевшим, никому не предъявлено обвинение. Это что? Это стыд и позор, которые нам демонстрируют правоохранительные органы! Поэтому, перефразируя известный советский лозунг, дело Гавунаса будет жить вечно!

Андрей Федоров: Буде надеяться, что какое-то решение все-таки последует. Ничто не может быть вечно. А у нас звонок.

Радиослушатель: Здравствуйте. Сергей Иванович. Я во всем хотел бы согласиться с Николаем Юрьевичем. Правильные, четкие, аргументированные ответы. По поводу качества продуктов хотелось бы сказать, что он может быть на должном уровне только при конкуренции. При плановом хозяйстве качества не будет. А чтоб достичь его в разрезе той же псковской продукции, нужно сделать несколько вещей. Есть программа развития сельского хозяйства, разработанная местными чиновниками. Такого безобразия я еще он видел. «Надо это, надо это, надо это»... А на самом деле нам, на земле, необходимо планировать работу таким образом, чтоб создавать мелкие формы хозяйствования. Они по сравнению с крупными не имеют больших расходов на энергоресурсы, на штат. У них нет акционеров, нет владельцев. У них издержки будут минимальными. А когда конкуренция идет на уровне больших комплексов, это доходит до того, что конкурируют одной химией. Путем обработки травят население продуктами, а потом от этого еще и лечат. Идет полное безобразие в этом плане. Если хотим добиться продовольственной безопасности, нам нужна новая, четко выработанная программа. Хотелось бы спросить у Николая, согласен ли он со мной. Спасибо.

Николай Рассадин: Абсолютно согласен. Нормальная экономика должна держаться на мелком и среднем предпринимательстве, в том числе в сельском хозяйстве. Сергей Иванович верно отметил: когда между собой бьются монстры, страдают мелкие предприятия. Есть такая практика, и она порочна. Например, мы делаем ставку на крупное предприятие, и государство начинает исподволь его защищать - налоги, рабочие места, лоббирование интересов. И мы в мелких хозяйствах начинаем выбивать свиней. Придумаем чуму африканскую, еще какие-то ограничения, тем самым убивая инициативу мелких хозяйств и фермеров. И это приводит к тому, что, как говорит Сергей Иванович, конкуренция крупных предприятий становится недобросовестной. И вообще, продолжая мысль Сергея Ивановича, у нас государство строит свою экономику на крупных госкорпорациях. У нас есть корпорации, в которые вкачиваются сумасшедшие деньги, но используются они неэффективно. И это не я сказал. Это говорят СМИ, специалисты, многочисленные проверки. Вы отдайте эти деньги людям, которые «внизу» - малому и среднему бизнесу, чтобы ваши слова о поддержке малого и среднего бизнеса не расходились с делом. У нас же нет ни малого, ни среднего бизнеса вообще. Мы сделали ставку на госкорпорации и все - считаем, что они нас вытянут из этого болота. Да никогда они нас не вытянут из этого болота!

Андрей Федоров: А кому ж тогда выдаются субсидии на поддержку фермерства в Псковской области?

Николай Рассадин: А я не знаю. Наверное, есть конкретные получатели. Но их единицы. И гранты в сравнении с теми, которые выделяются крупным предприятиям, - это капля в море. Не думаю, что они решают проблему.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич, хотелось бы вернуться к теме, которую мы обсуждали до звонка радиослушателя, чтоб хотя бы в эфире поставить точку в деле Гавунаса. Общую ситуацию, насколько это можно, мы услышали. Вше мнение как одного из коллег Михаила Гавунаса: какие действия будут им предприниматься для завершения ситуации? Может, он решит приехать в Россию?

Николай Рассадин: Не думаю. Я бы как друг не советовал ему этого делать. Зная всю изощренность наших правоохранительных органов, я не удивлюсь, если завтра поднимут какое-нибудь дело 20-летней давности по убийству, например, и предъявят ему обвинение и закроют его в СИЗО.

Андрей Федоров: Как было, например, с Ходорковским.

Николай Рассадин: Да. Поэтому, пока у нас такой беспредел в правоохранительных органах, я бы не советовал ему это делать. Что будет дальше, не могу сказать. У него есть защита, а я не могу его защищать. Могу лишь как друг, опытный человек, советовать ему что-то делать и что-то не делать. Будет ли он к моим советам прислушиваться, время покажет.

Радиослушатель: Здравствуйте. Я ваш постоянный клиент. Хотел спросить, почему в супермаркетах некоторые продукты - сыры, масло, мясо - идут в «безотходное производство»? Ничего не выбрасывается, этикетки переклеиваются. Сколько раз видел - пленочку старую выбрасывают, обтягивают новой, клеят этикетку - и товар снова пошел на продажу.

Андрей Федоров: Николай Юрьевич, а вашем гипермаркете кто-то на таких актах попадался?

Николай Рассадин: Если есть факты переклеивания этикеток на продуктах с истекшим сроком давности, мой телефон знает практически весь город Псков. Всегда говорю: если у вас есть факты нарушений закона о торговле в нашей сети, приглашаю написать об этом мне. Зафиксировать на фото и видео и прислать мне. Строжайшим образом сотрудники будут наказаны. Что касается продуктов с истекшим сроком годности, они утилизируются.

Андрей Федоров: В салаты?

Николай Рассадин: Нет. Есть у нас фермеры, которые забирают испорченные продукты.

Андрей Федоров: У каждого уважающего себя гипермаркета есть собственный кулинарный цех, где можно купить выпечку, салаты. Собственное производство. И есть обывательское мнение, что как раз туда и идет «просрочка». Разубедите. Скажите, что туда идут только свежие продукты.

Николай Рассадин: Могу сказать все, что угодно. Кто-то мне поверит, кто-то нет. Но за меня могут сказать люди, которые покупают салаты. А они пользуются огромным спросом у покупателей. Если бы там было что-то невкусное и некачественное, поверьте, за 12 лет существования гипермаркета к нам люди попросту перестали бы ходить. Когда ко мне приезжают гости, и нам с супругой не очень хочется готовить, я иду в свой магазин «Империал», с витрины мне накладывают салаты на общих правах, и мы их потом прекрасно кушаем. И никто никогда не жаловался на проблемы с желудком. Это обычные продукты. А мясо мы вообще сами делаем, с говядиной у нас полный цикл.

Андрей Федоров: Вернемся опять к предыдущей теме. Владимир Панченко, ваш коллега, заявлял об аресте акций «Евро-Керамики». Это как-то связано с делом Михаила Гавунаса или это другой процесс?

Николай Рассадин: Это тот же самый процесс. По мнению следствия, акции ЗАО «Псковпищепром» - это инструмент в совершении преступления, поэтому они их арестовали в счет обеспечения гражданского иска, если таковой будет предъявлен. Этот арест длится с 2013 года и постоянно продлевается. Дело в том, что Гавунас не является владельцем этих акций. Они принадлежат «Евро-Керамике», она их приобрела на законных основаниях, и, естественно, Владимир Юрьевич Панченко обратился с иском в суд об отмене ареста, так как он абсолютно незаконен.

Андрей Федоров: Как это влияет на деятельность предприятий?

Николай Рассадин: Все это уголовное дело очень серьезно влияет на деятельность предприятия. Например, у нас все эти 5 лет были предложения от предпринимателей о возрождении алкогольного производства. Приезжали к нам даже друзья из Гагаузии. Им все очень нравилось. Но как только речь заходит о подводных камнях, нам задают вопросы: «вот есть уголовное дело», «а вот там у вас что-то арестовано», «как быть с инвестициями», «насколько это безопасно»... Понятно, что это серьезно влияет на имидж предприятия. То же самое с «Евро-Керамикой», основным держателем акций «Псковпищепрома». Есть практика взять кредит. А что заложить? А вот у нас есть акции «Псковпищепрома». А в банке говорят: «извините, но они ж у вас арестованы». Или идет спор с налоговой инспекцией по каким-то налоговым вопросам. Налоговая говорит: «мы пока не разберемся, хотим у вас что-то арестовать». «Евро-Керамика» могла бы дать акции налоговой инспекции как залог, но она не берет, потому что они арестованы. И приходится им предоставить в залог готовую продукция, которую из-за этого нельзя реализовывать. Естественно, это влияет на производственный процесс, на хозяйственную деятельность. Но сотрудникам Следственного комитета по барабану! Они говорят, что заботятся о государственных интересах. Да никто из вас об этом не забоится, иначе вы давно бы передали дело Гавунаса в суд, доказали его вину и сняли бы с него 1 млрд 147 млн рублей в пользу государства. Но это не нужно ни следствию, ни так называемому «потерпевшему» государству в лице администрации Псковской области, которая в ответ на наши призывы потребовать миллиард назад в бюджет говорит «не-не-не! Мы не хотим ничего требовать. Нам не надо ничего!».

Андрей Федоров: Так а есть, с чего этот миллиард вернуть?

Николай Рассадин: Знаете, сколько там имущества арестовано? Как раз на этот миллиард и арестовано. Докажите вину, заберите этот миллиард, пустите его в бюджет, в социалку, на пенсии, на лекарства, которых не хватает. На тот же инсулин, с которым беда. Но это не надо никому. Они даже доказать ущерб не могут. Официально говорят, что миллиард ущерба, а расчеты, в какой момент он пропал у них из бюджета, предъявить не могут. Ничего ж нету! А вы говорите, какие-то интересы государства. Нет тут интереса государства. Это интересы отдельных людей, которые пошли на провокацию, на попытку отъема бизнеса. Фактически это рейдерский захват, только никто в этом не хочется разбираться.

Андрей Федоров: Давайте на это эмоциональной ноте поставим многоточие. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо за встречу, было интересно пообщаться. Надеюсь, она будет иметь продолжение. До свидания.

Николай Рассадин: До свидания, уважаемые радиослушатели.