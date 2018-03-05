Экономика

Об упрощении процедуры подключения к сетям «Псковэнерго» узнали промышленники и предприниматели региона

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Константин Михайлов познакомил представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества региона с упрощением процедуры доступа к электросетевой инфраструктуре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковэнерго», с презентацией по этому вопросу он выступил на круглом столе по теме «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства», который проходил под руководством председателя госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева в рамках ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей региона.

Руководитель электросетевого предприятия подробно остановился на нормативно-правовой базе, рассказал участникам встречи о внедрении новых механизмов, упрощающих процедуру подключения к сетям и возможностях дистанционных сервисов по техприсоединению. По итогам 2017 года филиал «Псковэнерго» достиг показателей, установленных в целевой модели и направленных на упрощение процедуры техприсоединения и сокращение его сроков. Так, в частности, сетевая организация сократила средние сроки выполнения строительно-монтажных работ до 61 дня, а подготовки оферты договора и итоговых документов - до 7 дней. Отдельно Константин Михайлов рассказал о поддержке данного направления работы органами власти и местного самоуправления. Так, к примеру, при Администрации Псковской области созданы рабочая группа и комиссия, которые занимаются вопросами разрешения и согласования проектов строительства линейных объектов электросетевого хозяйства на территории региона.

Для сокращения сроков выполнения строительно-монтажных работ энергокомпания упрощает систему осуществления закупок, применяя механизмы заключения «рамочных» договоров, а также проводит значительную часть работ хозспособом. Вместе с тем, проблемным остается вопрос длительного согласования прохождения трасс при строительстве линий электропередачи на территориях, относящихся к объектам культурного наследия, гослесфонда, а также с собственниками других линейных объектов.

Представителей малого и среднего бизнеса интересовали факторы оптимизации и конкретные рычаги сокращения сроков процесса техприсоединения. Константин Михайлов отметил, что в последнее время в регионе растет популярность дистанционных обращений в энергокомпанию. Онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/. Он содержит «Единую витрину» раскрываемой информации, позволяет получить консультацию по вопросам техприсоединения, рассчитать калькуляцию его стоимости, направить заявку на подключение и отследить все этапы выполнения договора.

По словам руководителя «Псковэнерго», реализация комплекса целевых моделей процесса технологического присоединения в целом всей группой компаний ПАО «Россети» позволила России совершить качественный прорыв в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2018 по показателю «Подключение к системе электроснабжения». В итоге наша страна вошла в десятку стран-лидеров, поднявшись с 30 на 10 место.