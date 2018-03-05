Экономика

Ольга Милонаец предлагает на уровне Пскова принять нормативно-правовой документ, контролирующий продление сроков госконтрактов

В Пскове наблюдается системное нарушение по продлению сроков госконтрактов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщила руководитель Псковского Управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец.

Она напомнила, что за 2017 год в Псковской области УФАС привлекло к административной ответственности около 110 заказчиков по госзакупкам и взыскало более 1 млн рублей в казну государства. К административной ответственности за подобные нарушения было привлечено около 110 госслужащих.

«Это много. Разделите 1 млн рублей на 110 человек, в среднем - почти по 100 тысяч рублей на чиновника. Это приличные деньги. Есть товарищи, которые берут на себя большую оплату штрафов, должностные лица, которые заплатили по 200 и 300 тысяч рублей. Я думаю, эти штрафы такие высокие, чтобы должное лицо понимало, что государство очень следит за выполнением этого закона», - сказала Ольга Милонаец, напомнив, что штраф для должностного лица составляет 30 тысяч рублей.

Самое распространенное нарушение в Пскове - это продление сроков госконтрактов. «В нашем городе это системные нарушения, летом не было ни одной до конца отремонтированной улицы. А от этого страдают рестораны и магазины. И все это не потому, что власть плохо спланировала эти ремонты, а контракты просто продлеваются», - подчеркнула руководитель ведомства.

Она также отметила, что уже обсуждала этот вопрос с главой Пскова Иваном Цецерским и предложила принять на уровне города нормативно-правовой документ, который бы обязывал проводить особый контроль за продлением сроков госконтрактов и за неисполнение госконтрактов.