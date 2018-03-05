Экономика

Там, где есть бизнес, МУПов и ГУПов быть не должно - руководитель регионального УФАС

Необходимо проанализировать деятельность государственных и муниципальных предприятий в Псковской области и убрать те из них, которые мешают развитию конкуренции и частных компаний. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102,6 Fm) заявила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

Она напомнила, что в декабре прошлого года президент РФ подписал указ о национальном плане развития конкуренции. «Мы очень рады появлению этого документа, и мы понимаем, что всем главам субъектов будет поручено его исполнить. В частности, в нем говорится о необходимости сокращения неэффективных ГУПов и МУПов. Нас это очень радует, мы давно об этом говорили, это были, можно сказать, мечты антимонопольного ведомства, которые наконец-то воплотились. Если есть на рынке три-четыре компании, то государство уже не должно конкурировать с бизнесом», - высказалась Ольга Милонаец.

Руководитель регионального УФАС сообщила, что 7 марта, на совете по инвестициям, она выступит с докладом, в котором укажет на необходимость сделать своеобразную ревизию: проанализировать работу всех госпредприятий, оценить их эффективность. «Возможно, они лишь расходуют бюджет, и так маленький. Есть сегменты, где госпредприятия занимают монопольное положение. В указе президента предлагается привлекать на такие рынки хотя бы одну частную компанию. Почему бы, к примеру, социальную сферу не отдать коммерческим организациям. Например, уход за пожилыми людьми», - добавила Ольга Милонаец.

Она предложила создавать ГУПы и МУПы только там, куда не идет бизнес. Например, при строительстве бассейнов и спортивных объектов в районах Псковской области.