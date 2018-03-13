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Экономика

Врио губернатора Михаил Ведерников: Такие проекты, как электротехнический кластер и ОЭЗ «Моглино», очень важны для региона

15.03.2018 16:56|ПсковКомментариев: 3

Такие проекты, как электротехнический кластер и ОЭЗ «Моглино», очень важны для региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников высказал после посещения великолукского завода электротехнического оборудования, который является якорным предприятием кластера. Сопровождая в рабочей поездке в Великие Луки полномочного представителя президента в СЗФО Александра Беглова, вместе с главой города Николаем Козловским он принял участие в экскурсии, которую провел директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков.

Высокие гости осмотрели элегазовый цех, где изготавливается современное электротехническое оборудование, ознакомились с образцами продукции, пообщались с коллективом. Полпреда интересовали условия труда – как пояснили рабочие, они хорошие, на территории завода есть своя столовая, тренажерный зал, медицинский кабинет. В свою очередь, сотрудники ЗАО «ЗЭТО» поинтересовались у полпреда, планируется ли в дальнейшем федеральная поддержка таких проектов, как электротехнический кластер.

Александр Беглов заверил: государство продолжит помогать отечественному производству.

«Вы ведь получили поддержку Минпромторга?» – обратился он к Мунштукову. «Да, мы уже реализуем два проекта с поддержкой министерства и готовим третий», – ответил гендиректор ЗАО «ЗЭТО». «Видите, будет помощь и с новым проектом», – обратился к рабочим полпред. Он напомнил, что после развала СССР страна потеряла почти 45% своего производства. Но благодаря программе импортозамещения, внимания со стороны государства к теме отечественного производства, его объем за последние годы значительно вырос почти на те же самые 40%.

«Промышленность на подъеме, вы с задачами справитесь, правда?» – обратился Александр Беглов к рабочим. «Конечно!» – дружно ответили они.

Затем полпред, врио губернатора и глава Великих Лук осмотрели испытательный центр высоковольтного оборудования, которым обладает завод. По своим техническим возможностям он входит в число крупнейших испытательных центров России и представляет собой мощную испытательную базу, позволяющую проводить испытания высоковольтного оборудования собственного производства, а также других производителей.

«Фантастика!» – охарактеризовал увиденное Александр Беглов. А врио губернатора в своем комментарии по итогам визита отметил, что такие проекты, как электротехнический кластер и ОЭЗ «Моглино», очень важны для региона. «Во-первых, это создание новых высокопроизводительных рабочих мест, – сказал Михаил Ведерников. – Во-вторых, это увеличение налоговой базы, как для муниципалитетов, так и для региона. Наконец, это создание промышленной кооперации, то, о чем говорил Президент в своем послании Федеральному Собранию».

Врио губернатора отметил, что электротехнический кластер показывает хорошие результаты и рост по итогам 2017 года. «Мы рассчитываем, что кластер, ОЭЗ «Моглино» и Дедовичская ГРЭС, где есть перспективы для создания производственной площадки, со временем будут связаны цепочкой кооперации и будут производить друг для друга продукцию», – поделился планами Михаил Ведерников.

Теги: #великие луки #Моглино #электротехнический кластер #ОЭЗ #ЗЭТО
Источник: Псковская Лента Новостей
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