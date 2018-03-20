Экономика

Псковская область вошла в топ-30 регионов по объему произведенного с начала года молока

Согласно оперативным данным Росстата, Псковская область заняла 28 место в Российской Федерации по уровню произведенного молока в сельскохозяйственных предприятиях региона с начала года. Так, за два месяца в области было произведено 23,7 тыс тонн молока, что на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, уровень произведенного в 2017 году в Псковской области молока на душу населения составил 321 кг, что в 1,5 раза больше показателя в Российской Федерации, и в 2,4 раза - в Северо-Западном федеральном округе.

По итогам прошлого года лучшими хозяйства молочного животноводства стали семь предприятий: ООО «Слактис» (30% всего объема в сельскохозяйственной отрасли), ООО «ПсковАгроИнвест», ОАО «Красное Знамя», ОПХ «Родина», ООО «Металлист», СПК «Победа» и ООО «Добручи».

В ведомстве также отметили, что в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса Псковской области в прошлом году 79 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств получили 141 млн рублей на возмещение части затрат из областного и федерального бюджетов.