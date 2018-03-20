Экономика

Журналистов приглашают принять участие в VI Международном конкурсе СМИ «Ганза - связь времен»

В Пскове объявлен VI Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, конкурс продлится до июля 2018 года. Его организатором выступает управление культуры администрации города Пскова.

Напомним, цель конкурса - способствовать сближению и взаимопониманию народов России и Европы, развитию межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.

Участвовать в конкурсе могут все виды СМИ, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4000 подписчиков. К конкурсу допускаются материалы, вышедшие в свет с 1 июля 2017 года по 20 июня 2018 года. Темы работ, представленных на конкурс, должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также рассказа о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения. Работы вместе с заполненной заявкой принимаются до 6 июля 2018 года.

Международное профессиональное и общественное жюри, сформированное из опытных журналистов и руководителей СМИ, а также видных общественных деятелей, историков, представителей науки, культуры, искусства, экономики, политики и бизнеса русских и ганзейских городов оценят работы журналистов по 10 критериям и десятибалльной шкале. Три работы в каждом виде СМИ, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в число номинантов, из которых будут определены лучшие (1-е, 2-е и 3-е места).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Ганза - связь времен» состоится в Пскове в День города, 23 июля.