Экономика

Интернет-рекламу ждут большие перемены

Альфа-Банк в Пскове провел мастер-класс для предпринимателей и маркетологов

Фото здесь и далее - Дмитрий Самосудов

Истории бабушек-хранительниц старинных рецептов, чемпионат по приземлению парашютистов на диваны, виски за просрочку доставки, фотосессии в розах, конкурс селфи из ванной: что из этого в скором времени «взорвет» привычный интернет-мирок псковичей, а заодно сподвигнет нас купить новую мебель, сантехнику или, допустим, садовые цветы? Загадывать пока рано, но одно можно сказать точно: наш рынок онлайн-рекламы не сможет остаться прежним.

Благодаря мастер-классу «Как получить максимум от рекламы в интернете», который прошел в Пскове в конференц-зале ТРК «Простория» 21 марта, предприниматели осознали необходимость перемен в стратегиях онлайн-продвижения товаров и услуг. Мероприятие состоялось в рамках проекта Alfa Business Weekпри поддержке Альфа-Банка. Спикером программы выступил Алексей Иванов, сооснователь и директор ISEE Marketing, основатель сервиса Авинторг, официальный партнер Яндекса по обучению, лектор клуба клиентов Альфа-Банка.

Курс на эмоции

200 участников, 3,5 лекционных часа, 2 часа практики, неисчислимая масса возникающих в режиме «здесь и сейчас» рекламных идей и слоганов - масштаб мастер-класса впечатляет!

Если кто-то и сомневался поначалу в том, стоит ли идти на мастер-класс, то к завершению мероприятия бизнесмены уже «тянули» время, чтобы успеть выведать у спикера еще какие-нибудь секреты рекламы в Яндексе и соцсетях.

«Я вижу как минимум четыре аргумента для того, почему псковскому бизнесу необходим мастер-класс от Алексея Иванова, - сказала,открывая встречу, директор по массовому бизнесу ОО «Пcковский» Альфа-Банка Ольга Безбородько. - Во-первых, вы получите новую информацию, важную на любом этапе развития бизнеса. Во-вторых, вам дадут практические советы по продвижению в интернете. Все мы знаем: дьявол - в мелочах, наш спикер обращает внимание на множество мелочей, которые, тем не менее, могут сыграть решающую роль в успехе вашей рекламной кампании. В-третьих, мастер-класс - это площадка для общения и знакомства. Обменивайтесь визитками, контактами: все мы клиенты друг друга. Наконец, позитивный настрой и энергия каждого участника поможет создать хорошее настроение и драйв. А один день вне рабочей рутины иногда дороже, чем месяц работы».

Сложно сказать, где в рассказе Алексея заканчивалась теория и начиналась практика - настолько они были взаимосвязаны. Именно так, вероятно, и создается сегодня интересная, «цепляющая» реклама - на стыке опыта и внезапного озарения, логики и интуитивно найденной нестандартной идеи.

Цена сейчас не играет решающего значения, уверен Алексей Иванов. Человек принимает решения эмоционально, поэтому важно найти то, что затронет чувства вашей целевой аудитории.

Главное при этом - попытаться оценить свой продукт или услугу с позиции клиента, сменить угол зрения. Да, вы можете указать в числе своих преимуществ «широчайший спектр услуг», но если вы всего лишь регистрируете ООО и помогаете оформить налоговые вычеты - о какой «широте» здесь можно говорить? Клиенту от вас нужно одно - чтобы вы зарегистрировали его организацию. Да, если вы занимаетесь заправкой картриджей, вы можете написать на своем сайте о том, что делаете это дешево. Но будет ли это интересно вашему потенциальному потребителю? Вряд ли этот факт покорит сердце офис-менеджера маленькой, но очень гордой компании, в чьи обязанности входит следить за состоянием картриджа. Скорее, ее заинтересует ваше предложение оставлять сменный картридж на то время, пока заправляется основной картридж.

Цена сейчас не играет решающего значения, уверен Алексей Иванов. Человек принимает решения эмоционально, поэтому важно найти то, что затронет чувства вашей целевой аудитории. А значит, для начала надо определиться с тем, кто составляет круг ваших потенциальных клиентов. Так что прежде чем заниматься созданием сайта или страницы в соцсетях, возьмите лист бумаги и честно запишите, о чем вас спрашивают ваши клиенты, советует лектор клуба клиентов Альфа-Банка. Затем возьмите второй лист и напишите, что вы хотите довести до клиента. Не факт, что пункты совпадут, но пересечения искать необходимо.

При этом не стоит забывать о целесообразности. Убирайте с сайта все нелепое и ненужное, настаивает Алексей Иванов. Вряд ли целесообразно размещать на сайте компьютерной мастерской изображение ключа и молотка, не менее странно будет выглядеть картинка с изображением киоска с шавермой рядом с текстом, в котором говорится, что по соседству с вашим новым жилым комплексом расположен ресторан. Зачем отпугивать клиентов сайта загадочными фразами типа «Цены могут отличаться от действительных»? Напишите «Цены действительны на 1 марта» - и будет вам счастье. Вот еще пример: многочисленные капчи, которые якобы помогают отсеять фейковых пользователей. На самом деле они портят жизнь нормальным людям, вашим возможным клиентам. Люди хотят быстро решать свои проблемы, напоминает спикер: встретившись с нудным препятствием, они уйдут и вернуть их будет нелегко.

Потрясающие возможности для потрясающих бизнесменов

Браузеры и соцсети сегодня знают о нас больше, чем мы сами. Лайкнули фотографию с морским пейзажем - не удивляйтесь, если завтра в своих онлайн-блужданиях вы совершенно «случайно» наткнетесь на рекламу курортного тура. Отправили один раз запрос «где находится нофелет» - обеспечили себя ссылками на советские фильмы и Интернет-магазины, где их можно приобрести, на месяц вперед. Рекламные возможности Яндекса постоянно совершенствуются: разработчики чуть ли не ежемесячно предлагают новые способы отследить и заарканить нужного вам клиента.

Отдельное внимание в лекционной части было уделено проблемам продвижения в соцсетях. Вот уж где абсолютно точно можно воскликнуть: «Пол-царства - за эмоции!». Воскликнуть, затем подумать - и добавить: «за ПОЗИТИВНЫЕ эмоции». Ведь испортить репутацию организации сейчас можно всего одним постом в соцсети. Неудивительно, что так важна грамотная организация «обратной связи».

Алексей Иванов советует: если у вас в группе появился негативный пост или комментарий, лучше в общем обсуждении свести его на шутку. Вас упрекают: «Почему вы так долго отвечаете? Совсем как моя девушка!» Пишем: «Девушка вам нравится?» Получив положительный ответ, сообщаем-успокаиваем: «И мы хотим вам понравиться». Не можете шутить - значит, не реагируйте вовсе, попытайтесь урегулировать проблему в личной переписке с автором поста.

Алексей Иванов, сооснователь и директор ISEE Marketing:

«Псковские предприниматели ничем не отличаются от московских. Это те же самые люди, просто кто-то купил билет в столицу, а кто-то остался. Мне очень нравится в моей работе, что я общаюсь с очень интересной мне частью горожан. Это команда Альфа-Банка - молодые активные люди, приятные в общении. Это предприниматели малого бизнеса - те люди, которые несмотря ни на что, верят, что стоит жить в своем городе, что-то делать, творить, создавать. Какие потрясающие люди живут в Пскове, посмотрите! Для меня важно в выступлениях передать советы, которые применимы для небольших компаний, поэтому у меня нет историй о том, как когда-то Самсунг выходил на европейский рынок со спецпроектами за миллионы долларов. Я высвечиваю ошибки, даю рекомендации и стараюсь создать на мастер-классе заряд драйва - чтобы люди пошли и сделали. Ведь самая большая беда - когда люди слушают и не делают.

Что касается основных проблем бизнеса провинциального и столичного - они схожи. Мало денег на рекламу, не хватает специалистов, недостаточно образования. Хорошего контента в этой сфере тоже мало. Поэтому так актуален проект Alfa Business Week. Это классный проект, я уже третий год участвую в нем. Банк отбирает хороших спикеров на мероприятие, проведение подобного мероприятия приносит реальную пользу клиентам. Это важно, когда банк для клиента – не просто расчетно-кассовое обслуживание, а что-то большее».

Стереотипы, до свидания!

Практическая часть мастер-класса предполагала работу в командах по 6-7 человек: участникам каждой дискуссионной группы предстояло выбрать продукт или услугу, определить целевую аудиторию, сформулировать 5 главных преимуществ товара, 10 рациональных и иррациональных характеристик товара, важных для потенциального потребителя - в общем, претворить в жизнь все то, о чем рассказывал спикер.

Обсуждение получилось бурным, эмоциональным и очень креативным. Порой конференц-зал «Простории» напоминал студию программы «Что? Где? Когда?», где знатоки самых разных уровней и возрастов пытались ответить на каверзные вопросы ведущего. Правда, в данном случае ведущий помогал и подсказывал решения, комментируя свой выбор. Так - в процессе нескончаемого диалога-спора-обсуждения-мозгового штурма и появились совершенно нестандартные находки по продвижению в жизнь стандартных товаров и услуг.

Вот лишь часть многочисленных отзывов о прошедшем мастер-классе.

Игорь Федоров, ООО «Электротренд»:

«Самым интересным в мастер-классе для меня были эмоции. Лектор - очень позитивный человек, и через свой позитив он доносит свою точку зрения, позицию, рекламирует параллельно свои услуги. Мы планируем расширять сферу деятельности нашей организации, и сегодняшний мастер-класс в будущем нам пригодится!»

Екатерина Алимова, АС-Авто:

«Мероприятие, конечно, полезное. Сам по себе вопрос эффективности рекламы в Интернете очень обширный, спикер постарался охватить как можно больше вопросов, а самое важное - привел конкретные примеры и готовые решения, которые можно применять. Мастер-класс был полезен и для тех, у кого уже есть свой сайт, и для тех, кто только начинает свой бизнес».

Ольга Стебихова, компания «Девятка-Псков»:

«Псковский бизнес не избалован посещениями спикеров такого уровня. Алексей Иванов рассказал о многих вещах «на будущее», обозначив то, что нас ждет в перспективе на Яндексе. Обобщил много информации, все скомпоновал. Мне понравилась сама структура лекции. Большое спасибо Альфа-Банку за возможность здесь присутствовать».

КСЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА, ИП ПРОХОРЕНКО:

«Мероприятие получилось интересным, все хорошо организовано, в зале царит очень доброжелательная атмосфера. На многие вопросы по интернет-маркетингу я услышала очень нужные ответы. Сама идея Альфа-Банка пришлась очень кстати: хочется такой информации получать еще больше, по разным направлениям бизнеса».

Олег Спириков, «Мэтр торговли»:

«Инициатива Альфа-Банка на 100% очень своевременна. Думаю, что для многих владельцев бизнеса, менеджеров прозвучала очень полезная информация, которую они получили из уст компетентного специалиста. Важные выводы сделали для себя и те, кто близко не касался этой темы, и те, кто уже давно занимается Интернет-рекламой. Замечательно, что банк стремится к тому, чтобы бизнес клиентов процветал, что банк заботится об образованности своих клиентов-бизнесменов в этой сфере. Золотое правило бизнеса: будет богатый клиент - будет богатый и банк!»

Андрей Филатов, ГК «Ресторанный партнер»:

«Мне кажется, что информация об Интернет-рекламе необходима и тем, кто занимается разработкой кампаний, и тем, кто заказывает рекламу, платит деньги за обслуживание соцсетей. На мастер-классе очень многое мне было знакомо и понятно, но вместе с тем были и хорошие вещи, которые зацепили, которыми мы будем обязательно пользоваться. Бизнес-сообществу сегодня очень недостает непрерывного образования. Сейчас все обучение платное и, к сожалению, попасть на выступления таких профессионалов, как Алексей, можно только на специализированных мероприятиях. Приятно, что Альфа-Банк дал псковской аудитории возможность пообщаться с таким спикером бесплатно. Это большая редкость. Если бы еще пригласили Максима Батырева - была бы огромная польза для тех, кто работает в сфере продаж».

Ольга Щербакова, компания «Славянский тур»:

«Время сейчас таково, что надо меняться очень быстрыми темпами. Необходимо почувствовать и подхватить эти изменения, сориентироваться в новых требованиях и возможностях. Благодаря мастер-классу я смогла узнать, что нового есть в сфере Интернет-рекламы и куда двигаться дальше. Мероприятие получилось очень масштабным - хочется, чтобы Альфа-Банк продолжил этот необходимый псковскому бизнесу проект».

Иван Войку, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес» ПсковГУ:

«На мастер-класс мы пришли вместе со студентами 3-4 курса факультета менеджмента, будущими предпринимателями и маркетологами. Все участвуют очень активно. У меня было подозрение, что во второй половине останутся единицы, как это часто бывает на подобных мероприятиях, но остались практически все. Для студентов этот мастер-класс очень полезен: ВУЗ всегда будет давать теорию, а участие в бизнес-тренингах дает практику. Если проект Альфа-Банка выльется в какое-то ежегодное мероприятие, это будет здорово, так как здесь собираются профессионалы своего дела»..

АлексаНдр Михайлов, партнер Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области в организации и проведении мероприятий:

«Инициатива Альфа-Банка более чем великолепная. Первая необходимость именно сейчас - обучать предпринимателей, потому что уровень компетенции в этом вопросе оставляет желать лучшего. Чем больше будет инициатив по этому поводу - тем выгоднее всем. Псковский бизнес услышал спикера с огромным опытом, с большим багажом практических советов. Рекламный рынок в настоящее время очень сильно меняется в сторону Интернета, для предпринимателей такой опыт более чем важен. Если говорить о том, что было интересно лично для меня, то это та часть обсуждения, где говорилось о нарастающем тренде на нестандартные возможности для рекламы. Мы сами говорим клиентам, что позиционироваться как «самый дешевый» товар сейчас уже невозможно, так как даже в очень маленьком городе рынки стали сильно конкурентными. И как раз тренд на позиционирование на не совсем стандартных вещах - самое интересное, что я для себя вынес».

ОЛЬГА БЕЗБОРОДЬКО, ДИРЕКТОР ПО МАССОВОМУ БИЗНЕСУ ОО «ПCКОВСКИЙ»: «Проведение подобных мастер-классов Альфа-Банком – это прямой диалог с действующими и потенциальными клиентами, цель которого - повышение прибыльности их бизнеса. На данном мастер-классе мы рассмотрели вопросы грамотного управления рекламных кампаний и развития сайта. Мы рассчитываем, что гости мастер-класса смогут повысить эффективность привлечения своих клиентов через интернет, и сократят расходы рекламного бюджета».

***

Вы не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить! Сотни рецептов по приготовлению качественной, вкусной и нетривиальной рекламы получили участники мастер-класса, организованного при поддержке Альфа-Банка.

Алексей Иванов пообещал обязательно вернуться в Псков. «Вы мне расскажете, что исправили, как и над чем работаете, - сказал он на прощание псковским предпринимателям. - Ваши сайты изменятся, и мир вокруг нас изменится к лучшему!».