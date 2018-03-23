Экономика

Александр Козловский выступил в Госдуме в поддержку ОЭЗ

Поправки в закон об особых экономических зонах представил депутат Александр Козловский на пленарном заседании Государственной Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе аппарата парламентария, выступая от комитета по экономической политике, он предложил дать возможность субъектам Российской Федерации, создавшим особые экономические зоны до вступления в силу федерального закона № 365-ФЗ и планирующим продление срока существования ОЭЗ с 20 до 49 лет, заключить соглашение о таком продлении до окончания срока существования этих зон.

«Это важно для регионов, которые не смогли заключить ряд соглашений о продлении срока существования особых экономических зон в течение 2012 года из-за длительности процедуры согласования, - отметил Александр Козловский. - Такие поправки будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в ОЭЗ и позволят обеспечить равные возможности субъектов Российской Федерации по срокам существования особых экономических зон».

Для обеспечения единых правовых подходов и равных возможностей для особых экономических зон парламентарий предложил установить переходный период, в течение которого допускается продление срока существования особых экономических зон, созданных до 1 января 2012 года, посредством заключения дополнительных соглашений к соглашениям о создании особых экономических зон с учетом положений 116-ФЗ.

После выступления Александра Козловского от одного из оппозиционных депутатов прозвучал вопрос, насколько эффективна деятельность ОЭЗ в принципе.

«В большинстве своем особые экономические зоны уже показали свою эффективность, там реализованы проекты по организации производственных предприятий, - ответил Александр Козловский. - Конкретно этот законопроект о другом, он, в частности, касается технико-внедренческой зоны Санкт-Петербурга, которая планирует активно развиваться и является перспективной».

Он подчеркнул, что анализом эффективности ОЭЗ и других инструментов поддержки предпринимательства занимается экспертный совет под его руководством, который создан при комитете по экономической политике.

«Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие в работе экспертного совета, там есть возможность в том числе задать вопросы руководителям самих экономических зон, там есть представители министерств и ведомств, – обратился к депутатам Александр Козловский. – На заседаниях совета мы рассматриваем большой спектр вопросов, в том числе и по ОЭЗ, и уделяем их эффективности самое пристальное внимание».