Экономика

Андрей Козлов: Если не вмешаться, мы можем потерять около 100 производителей молока

29 марта депутаты областного Собрания поддержали обращение Государственного Совета Республики Татарстан председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции. Проблема снижения закупочных цен на молоко грозит закрытием молочных хозяйств и Псковской области, уверен председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

- Андрей Григорьевич, как поддержка инициативы коллег из Татарстана поможет решению проблем молочных производителей Псковской области? И насколько остро вообще этот вопрос стоит в нашем регионе?

- На сегодняшний день такая тенденция наблюдается по всей России. В корне зла разбираться можно очень долго. Это ряд вещей, в числе которых то, что в 2017 году было закуплено очень много сухого молока и пальмового жира. Мы видим много информации в СМИ о фальсификатах, которые стоят гораздо дешевле и менее полезны. Тем не менее, этот процесс очень слабо контролируется на уровне государства. На сегодняшний момент производить натуральный продукт становится невыгодно. Переработчики, объясняя снижение закупочных цен на молоко, говорят нам о том, что снизилась покупательская способность населения. С этим я категорически не согласен. Конечно, покупательская способность немного снизилась, но сырье подешевело, а на полках магазинов конечный продукт дешевле не стал. Получается, что переработчики и торговые сети имеют достаточно хорошую прибыль, на мой взгляд, за счет самого низшего звена, нашего фундамента, того, кто производит само сырье. С этим нужно бороться.

- Каким образом?

- Понятно, что это вопрос коммерческих отношений. Между сельхозтоваропроизводителями, переработчиками, торговыми сетями имеются договора. В этот процесс сложно вмешаться, но разбираться надо. Одним нам это не под силу, производители молока не имеют финансовых возможностей для лоббирования своих интересов. Поэтому такое обращение очень к месту. Есть правительство РФ, есть министерство сельского хозяйства, которые должны заниматься емкостью рынка молока, ценами и качеством поставляемой продукции.

- Псковские переработчики, по вашим данным, используют пальмовое масло и сухое молоко?

- Об этом, конечно, лучше спросить у них. Но по некоторым нашим заводам была информация в СМИ о том, что по результатам контрольной закупки в одном из продуктов даже не было следов молочного жира. Правда это или нет, сказать не могу, так как не видел результатов лабораторных исследований. Но то, что такой вариант используют, это точно. Согласно федеральному закону, растительные жиры могут использоваться, но только тогда в названии должно быть не молоко, а молокосодержащие продукты. Как соблюдаются эти требования и как они контролируются, это вопрос правового перекоса и беспредела. Сам производитель не поборется. Есть правительство, есть минсельхоз, есть Россельхознадзор, есть УФАС, которые должны к этому подключиться. Это проблема общегосударственная. Коллеги из Татарстана забили тревогу первые, так как у них раньше начала снижаться закупочная цена, она доходит до 18 рублей при себестоимости в 19 рублей.

- Какова закупочная цена молока в Псковской области?

- У нас цены тоже снизились, по некоторым хозяйствам с 1 апреля будет такая же цена. Где-то 20, где-то 23 рубля. Себестоимость молока у нас разнится от 18 до 20 рублей. Если закупочная цена снизится еще, то каждый месяц у нас хозяйства будут получать убыток, а это рабочие места, это люди. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому мы и поддержали обращение. Нужно разобраться, кто прав, а кто виноват. На сегодняшний день переработчики диктуют свои правила. Есть два крупных игрока на рынке, это компании «Вимм-Билль-Данн» и «Данон», которые основной капитал имеют не российский. Может, это даже какая-то внешняя политика, какие-то «кривые» санкции. С этим тоже надо разбираться. По крайней мере, ситуация сложилась патовая. Если не вмешаться, мы можем потерять около 100 предприятий, которые занимаются молочным животноводством в Псковской области.